Zonguldak'ta sağanak etkili oldu: Sahil yolunu su bastı

11 Ağustos 2022 Perşembe, 11:10

Meteoroloji ve AFAD'ın uyarısını yaptığı şiddetli yağmur, kentte sabah saatlerinde etkili oldu. Bir anda bastıran kuvvetli yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Kent merkezinin farklı noktalarında mazgallar tıkandığı için yollarda su birikintileri oluştu.

Zonguldak ile Kozlu ilçesini birbirine bağlayan sahil yolunu, mazgalların tıkanması sonucu su bastı.

Sürücüsünün yolda ilerlemeye çalıştığı otomobil, arızalanarak suyun içinde kaldı.

İlçeye ulaşım aksarken, ekiplerin su tahliye çalışmaları sürüyor.