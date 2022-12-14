Zonguldak'ta şarampole devrilen servis aracındaki 1 öğrenci öldü, 15 kişi yaralandı

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde şarampole devrilen servis aracındaki 1 öğrenci hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı.

AA
14 Aralık 2022 Çarşamba, 17:07
Zonguldak'ta şarampole devrilen servis aracındaki 1 öğrenci öldü, 15 kişi yaralandı
Abone Ol google-news

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinden Muslu beldesine seyreden sürücüsünün ismi ve plakası henüz öğrenilemeyen öğrenci servisi, Çatalağzı mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye, jandarma ve polis ekibi sevk edildi.

Kazada ilk belirlemelere göre 1 öğrenci yaşamını yitirdi, 15 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılırken, jandarma bölgede güvenlik önlemi aldı.


zonguldak Kilimli öğrenci

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler