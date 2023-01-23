Zonguldak'ta silahlı kavga: 3 yaralı
Zonguldak’ın Gazipaşa Caddesi'nde 3 kişi arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya döndü. Olayda üç kişi yaralandı.
Zonguldak’ın Gazipaşa Caddesi'nde bir mekanda meydana gelen olayda iddiaya göre, Taşkın K., Kaan A. ve Barış T. aralarındaki bir meseleden dolayı tartışmaya başladı.
Silahlı kavgaya dönüşen tartışmada Kaan A., Taşkın K. ve Barış T. yaralandı.
Olayın ardından tedavisi tamamlanan Barış T. ve Taşkın K. gözaltına alınırken, göğsünden vurulan Kaan A.’nın hastanede tedavisinin devam ettiği öğrenildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- ‘Cumhurbaşkanı aday olamaz’ diyen AKP’liler
- Mansur Yavaş adayını açık açık ilan etti!
- Çalışmayı düşünen EYT'liye kötü haber
- Sinan Ateş'in ailesinde Erdoğan'a sert tepki
- AKP'li vekilden ilginç sözler
- ‘Bu adım intihar olur’
- Erdoğan seçim için net tarih verdi
- İsveç Konsolosluğu çalışanları cama yazı astı
- Zafer Partisi'nden istifa edip İYİ Parti'ye geçti!
- Mardini'nin Survivor'dan ayrılma nedeni belli oldu