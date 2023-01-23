Zonguldak'ta silahlı kavga: 3 yaralı

Yayınlanma: 23 Ocak 2023 - 12:52

Güncelleme: 23 Ocak 2023 - 12:52

Zonguldak’ın Gazipaşa Caddesi'nde bir mekanda meydana gelen olayda iddiaya göre, Taşkın K., Kaan A. ve Barış T. aralarındaki bir meseleden dolayı tartışmaya başladı.

Silahlı kavgaya dönüşen tartışmada Kaan A., Taşkın K. ve Barış T. yaralandı.

Olayın ardından tedavisi tamamlanan Barış T. ve Taşkın K. gözaltına alınırken, göğsünden vurulan Kaan A.’nın hastanede tedavisinin devam ettiği öğrenildi.



