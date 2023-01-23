Zonguldak'ta silahlı kavga: 3 yaralı

Zonguldak’ın Gazipaşa Caddesi'nde 3 kişi arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya döndü. Olayda üç kişi yaralandı.

İHA
Yayınlanma: 23 Ocak 2023 - 12:52
Zonguldak'ta silahlı kavga: 3 yaralı
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Zonguldak’ın Gazipaşa Caddesi'nde bir mekanda meydana gelen olayda iddiaya göre, Taşkın K., Kaan A. ve Barış T. aralarındaki bir meseleden dolayı tartışmaya başladı.

Silahlı kavgaya dönüşen tartışmada Kaan A., Taşkın K. ve Barış T. yaralandı. 

Olayın ardından tedavisi tamamlanan Barış T. ve Taşkın K. gözaltına alınırken, göğsünden vurulan Kaan A.’nın hastanede tedavisinin devam ettiği öğrenildi. 



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