Van'da silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

03 Ocak 2023 Salı, 11:06

Van’ın İpekyolu ilçesine bağlı Bahçıvan Mahallesi’nde bilinmeyen bir nedenle iki kişi arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle çıkan silahlı kavgada 35 yaşındaki M.A. silahla yaralandı.

M.A. kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Diğer şahsın da yaralandığı olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.



