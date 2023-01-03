Van'da silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Van’ın İpekyolu ilçesinde bilinmeyen bir nedenle çıkan silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti.

İHA
03 Ocak 2023 Salı, 11:06
Van'da silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
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Van’ın İpekyolu ilçesine bağlı Bahçıvan Mahallesi’nde bilinmeyen bir nedenle iki kişi arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle çıkan silahlı kavgada 35 yaşındaki M.A. silahla yaralandı.

M.A. kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. 

Diğer şahsın da yaralandığı olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi. 



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