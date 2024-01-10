Zonguldak’taki plajda cinsel ilişki görüntülerine inceleme

Yayınlanma: 10.01.2024 - 16:41

Güncelleme: 10.01.2024 - 16:41

Kent merkezinde Kızlar Plajı’nda iddiaya göre, 2 gün önce bir kadınla bir erkeğin cinsel ilişkide bulunduğuna ilişkin görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.

Görüntülerin yayılmasının ardından polis, ‘hayasızca hareketler’ suçu kapsamında inceleme başlattı.

Çiftin kimlikleri henüz tespit edilemedi.