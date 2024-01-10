Zonguldak’taki plajda cinsel ilişki görüntülerine inceleme

Zonguldak’ta sosyal medyada bir kadınla erkeğin plajda cinsel ilişkide bulunduğu iddia edilen görüntülerle ilgili polis ekipleri, ‘hayasızca hareketler’ suçu kapsamında inceleme başlattı. Çiftin kimlikleri henüz tespit edilemedi.

DHA
Yayınlanma: 10.01.2024 - 16:41
Zonguldak’taki plajda cinsel ilişki görüntülerine inceleme
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Kent merkezinde Kızlar Plajı’nda iddiaya göre, 2 gün önce bir kadınla bir erkeğin cinsel ilişkide bulunduğuna ilişkin görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. 

Görüntülerin yayılmasının ardından polis, ‘hayasızca hareketler’ suçu kapsamında inceleme başlattı. 

Çiftin kimlikleri henüz tespit edilemedi. 


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