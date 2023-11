Will Smith eşcinsel ilişki iddialarına yanıt verdi

Yayınlanma: 16.11.2023 - 14:55

Güncelleme: 16.11.2023 - 14:55

ABD'li oyuncu Will Smith, 1990-1996 yılları arasında yayınlanan The Fresh Prince of Bel-Air dizisindeki Dr. Duane karakterini canlandıran Duane martin ile eşcinsel ilişki yaşadığına dair iddiaları yalanladı.

Smith'in eski kişisel asistanı olduğunu iddia eden kardeş Bilaal isimli kişi, bir keresinde Martin'in soyunma odasına girdiğini ve iki aktörü eşcinsel ilişki yaşarken yakaladığını iddia etti.

Bilaal'ın iddialarına temsilcisi aracılığıyla yanıt veren Smith, "Bu hikaye tamamen uydurmadır ve iddia kesinlikle yanlıştır" açıklamasında bulundu.

Smith'in temsilcisi ayrıca, Smith'in yasal yollara başvurmayı da düşündüğünü söyledi.