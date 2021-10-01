Zonguldak'taki tarihi Maden Mühendisleri Odası binası tahliye ediliyor

Sivil toplum örgütlerine hizmet veren tarihi Maden Mühendisleri Odası binası yıkılarak yerine kütüphane yapılacak.

Ali Ayaroğlu
01 Ekim 2021 Cuma, 04:00
Zonguldak'taki tarihi Maden Mühendisleri Odası binası tahliye ediliyor
Abone Ol google-news

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 26 Ağustos 1931’de Zonguldak’a ilk ayak bastığı ve kent kültürü ile mimarisini yansıtan Maden Mühendisleri Odası binası hakkında tahliye kararı alındı. 1930 yılından bu yana tüm sivil toplum örgütlerine hizmet veren bina yıkılarak yerine kütüphane yapılacak. Maden Mühendisleri Odası Zonguldak Şubesi Yönetim Kurulu’nun düzenlediği basın toplantısında, “Kentin hafızasına tanıklık eden binamızın Enerji Bakanlığı talimatıyla Hazine’ye devri, devamında binanın boşaltılması ve AKP İktidarının anlayışı doğrultusunda hizmet vereceği bir duruma getirilmesi konusunda çalışmalar yapıldığı konusu gündemdedir” denildi.



Video Haberler

En Çok Okunan Haberler