Zonguldak'taki tarihi Maden Mühendisleri Odası binası tahliye ediliyor
Sivil toplum örgütlerine hizmet veren tarihi Maden Mühendisleri Odası binası yıkılarak yerine kütüphane yapılacak.
Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 26 Ağustos 1931’de Zonguldak’a ilk ayak bastığı ve kent kültürü ile mimarisini yansıtan Maden Mühendisleri Odası binası hakkında tahliye kararı alındı. 1930 yılından bu yana tüm sivil toplum örgütlerine hizmet veren bina yıkılarak yerine kütüphane yapılacak. Maden Mühendisleri Odası Zonguldak Şubesi Yönetim Kurulu’nun düzenlediği basın toplantısında, “Kentin hafızasına tanıklık eden binamızın Enerji Bakanlığı talimatıyla Hazine’ye devri, devamında binanın boşaltılması ve AKP İktidarının anlayışı doğrultusunda hizmet vereceği bir duruma getirilmesi konusunda çalışmalar yapıldığı konusu gündemdedir” denildi.
Video Haberler
- 'Yurtsuzlar' nöbetine polisten sert müdahale
- Silahla ve balyozla geldiler! O anlar kamerada
- Fatih'te korkunç an kameraya böyle yansıdı
- Gerçeği öğrenince büyük şok yaşadı: Psikolojim bozuldu
- Adana'da korkunç ölüm! Parke zeminde ayağı kayınca...
- Hayvanseverleri ayaklandıran 'aslan safarisi'
- Esenyurt'ta işe giden kadına kapkaç dehşeti
- Z kuşağı endişesi Erdoğan'a şarkı söylettirdi
- Furkancılar insan kaçırdı
- Pendik'te feci kaza; 2 ölü, 2 yaralı
En Çok Okunan Haberler
- Kaymakam, kendisine 'hoş geldiniz' diyen öğretmeni kovdu
- Cezanı ben öderim, yeter ki size bir şey olmasın...
- AKP'yi sırtlıyordu, Akşener'i seçti
- Al sana bi Kürt, bi Kürt daha!
- Elon Musk'tan kripto para tavsiyesi
- Kaymakam Faruk Saygın hakkında Valilik harekete geçti
- 6 lider yan yana gelecek
- Trump’tan Erdoğan’a dikkat çeken soru
- 'Bu gece yüzde 15 zam açıklanacak'
- Uygulamalı gösterelim dedik