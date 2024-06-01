Zor mahalle Zeytinköy’e muhtar olmak

Yayınlanma: 01.06.2024 - 16:35

Güncelleme: 01.06.2024 - 17:21

Zeytinköy Mahallesi'nde emniyet güçleri sürekli alarmda ve neredeyse her hafta bir uyuşturucu operasyonu düzenleniyor. Yoksul bir gecekondu mahallesi olan Zeytinköy’ün sokaklarında uyuşturucu etkisinde insanlara sıkça rastlamak mümkün.

Bu mahallenin ‘sakinleri’ için muhtar olmak hiç de kolay değil. Kemal Genbeş 31 Mart yerel seçimlerinde yeniden muhtar seçildi.

MAHALLE SUÇ İLE ANILDIĞI İÇIN SAKINLERI DAMGALANIYOR

Yaklaşık 200 yıldır Zeytinköylü olduğunu söyleyen Zeytinköy Muhtarı Kemal Genbeş mahallenin 1990’larda göç almaya başladıktan sonra 2000’li yıllardan itibaren bozulmaya başladığını söylüyor.

2014’te azalıkla muhtarlığa başlayan Genbeş 2019’da muhtarlığı bırakıyor, 2024’te muhtarlığa geri döndü. Muhtarlık resmi kayıtlarına göre yaklaşık 6 bin nüfuslu mahallenin adı uyuşturucu ve suç ile anılınca mahalleli de damgalanmaktan kaçınamıyor. Antalya’nın merkezinde bulunmasına rağmen ev fiyatları düşük, mahalleye müteahhit gelmiyor, işçi çalışmak istemiyor.

MUHTAR TEHDİT EDİLDİ

Emniyetin ve İçişleri Bakanlığı’nın narkotik üzerine düzenlediği pek çok toplantı ve çalıştaya katılarak mahallenin durumu hakkında bilgi veren Genbeş’in bu nedenle tehdit edildiği de olmuş.

Genbeş “Devlet ile görüşüyorum. Yerel yönetimle, bakanlarımızla, içişleri bakan yardımcımız da sık sık ziyarette bulunuyor. 2014 yılında benim asile geçtiğim dönemde biraz tehditler oldu, sıkıştırdılar. Kimse ile görüşmememi, devlet ile görüşmememi, koltuk muhtarlığı yapmamı istediler. Devlet gereğini yaptı. 5 yıl aradan sonra tekrar geldim. Sevdiğim bir meslek, ben kendimi adadım, ölüm de olsa, hapis de olsa bu mahalleyi düzeltmek için ta Cumhurbaşkanına kadar giderek bu sorunu çözebilirdik. Korumam vücudum ve kendim. Bir Allah’ım ve kendimim. Suç örgütleri, zaten devlet burada. Burada vatandaşın da desteği var, onlar da koruyor. Ekibim sağlam. Aileler ile beraber. Ben kalabalık bir aileyim. Ailem de beni koruyor” diyor

METRUK EVLER YIKILDI YOLLAR AÇILDI

Muratpaşa Belediyesi ve muhtarlığın iş birliği sonucu bazı metruk evlerin yıkılması ve yolların yapılması ile mahallenin bazı bölgeleri biraz nefes almış ancak yeterli görünmüyor.

70’e yakın metruk binanın yıkıldığı bilgisini veren Genbeş “Devletimiz her gün operasyon yapıyor. Sağ olsun ondan yana sıkıntımız yok. Gecekondu bölgesi aranamadığı için bir şekil devam ediyor. Gün gün saat saat operasyon oluyor. Yine bir boşluk bulup giriyorlar” diye durumdan şikayet ediyor.

MUHTAR MAHALLEYE KREŞ VE SAĞLIK OCAĞI TALEP EDİYOR

Genbeş yıllardır mahallesine kreş, sağlık ocağı, karakol ve cami yapılmasını talep ediyor.

Genbeş “Benim burada okulum yok, sağlık ocağım yok, karakolum yok, cami yok. Bunlar yapılsa rahatlayacak. Bunlar buraya yapılmadığı sürece dışarıdan güçler kontrol edebiliyor. Ben muhtar seçildim seçileli bunu gündeme taşıyorum. Bir okul alanımız var. Sağlık ocaklarımız, karakol alanımız var. Neden bekletildiğini ben de bilmiyorum” diyor.