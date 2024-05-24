Evde ölü bulunan çiftin son görüntüsünü muhtar paylaştı

Antalya'da, açık unutulan ocaktan sızan gazdan zehirlenip hayatını kaybeden Ali Elitok (72) ve Akkız Elitok'un (73) son görüntüleri ortaya çıktı. Olayın meydana geldiği mahallenin muhtarı, çiftle sohbet ettiği bir görüntüyü sosyal medyadan paylaştı.

DHA
Yayınlanma: 24.05.2024 - 11:35
Evde ölü bulunan çiftin son görüntüsünü muhtar paylaştı
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Alanya ilçesi Sugözü Mahallesi'nde yaşayan Akkız ve Ali Elitok çiftinden haber alamayan yakınları, dün saat 19.30 sıralarında Kütürüp Beleni mevkisindeki evlerine gitti. İçeri giren yakınları, Elitok çiftini salondaki ayrı kanepelerde hareketsiz yatarken buldu.

Yakınlarının 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, Elitok çiftinin yaşamını yitirdiğini belirledi. Polis ekiplerinin olay yeri incelemesi sonrası Elitok çiftinin cenazeleri, Alanya Belediyesi'nin morguna kaldırıldı.

Mutfakta açık unutulan ocaktan sızan gazdan zehirlenerek öldüğü belirlenen Elitok çiftinin cansız bedenleri, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'nun morguna gönderildi.

SON GÖRÜNTÜLERİNİ PAYLAŞTI

Olayın ardından Sugözü Mahalle Muhtarı Hasan Uysal, Elitok çiftiyle sohbet ettiği ve yemek yardımı konusunda konuştuğu anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Görüntülerde muhtar Uysal'ın Elitok çiftine, "Başkan Bey'e ulaşıp yemek işini halledeceğiz inşallah. Tamam mı yenge?" dediği duyuldu. 


112 Acil haberleri Antalya haberleri

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