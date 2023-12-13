Zorbalığa siyaset kalkanı

Yayınlanma: 13.12.2023 - 04:00

Güncelleme: 13.12.2023 - 04:00

Anadolu takımlarında çoğunlukla gördüğümüz siyaset-mafya-holigan taraftar işbirliği ile rakip takımların odası basılmış, otobüsleri kurşunlanmış ve hakemler alenen tehdit edilmiş ama haklarında herhangi bir işlem yapılmamıştı. Ta ki önceki akşama kadar.

Ankaragücü’nün Çaykur Rizespor’la oynadığı maçtan sonra önce kulübün teknik direktörü Emre Belözoğlu’nun hakem Halil Umut Meler’e parmak sallayarak tehdit etmesinin ardından kulüp başkanı ve eski AKP milletvekili Faruk Koca’nın yumruk ile dalmasını canlı izledik. Dünya spor kamuoyu olayı manşetlere taşıdı.

Hakeme şiddet uygulayan Faruk Koca ve yanındakiler tekmeleri savururken kendilerine bir şey olmayacağına olan inançları siyasi ilişkilerinden gelen bir özgüvene dayanıyordu. Parmak sallayan teknik direktör Emre Belözoğlu’nun da öyle. Zira daha önce bu zorbalıklar görmezden gelinmişti.

Arda Turan uçakta gazeteci dövmüş, Emre Belözoğlu A Milli Futbol Takımı’nda oynarken teknik direktörü Fatih Terim’in işaretiyle rakip oyuncuyu kovalayıp sakatlayacak şekilde tekme atmış, Fenerbahçe’nin otobüsü kurşunlanmış ve kimse cezalandırılmamıştı.

Ankaragücü yıllardan beri yerel siyasetçilerinin desteğini alarak holigan taraftarlarının zorbalığını önleyecek bir adım atmamıştı.

2022 yılında şampiyon olan Ankaragücü’nün bayrağını Kızılay AVM’ye asmak isteyen taraftarlara AVM yönetimi “Binanın tepesine bayrak asılması halinde çatıdaki ağır taşların düşme riski var. O nedenle ışıklı tabelamıza görüntü olarak bayrağınızı yansıtabiliriz ama binaya bayrak asamıyoruz” yanıtını vermişti.

HOLİGANLARLA AVM BASTI

Bu yanıta öfkelenen Ankaragücü holiganları sosyal medyadan “Kızılay AVM’ye boykot” paylaşımları yapmıştı. Atılan mesajlarda AVM yönetimine hakaret ve tehditler savrulmuştu.

Ankaragücü taraftarlarının gönlünü hoş etmek amacıyla devreye giren Mamak Belediye Başkanı Murat Köse ise “Ben vinçle oraya gelir o binanın üzerine yeni bir bina daha dikerim” diyerek tepki koydu. Yanına kulüp holiganlarını da alarak AVM önüne geldi, Ankaragücü bayrağını alkışlar eşliğinde binaya astı.

Kulüp holiganları bununla yetinmeyerek AVM genel müdürü Yasemin Biçici’nin odasını basarak zorla kulüp forması giydirdi ve eline Ankaragücü bayrağını tutuşturarak izni dışında fotoğrafını çekip sosyal medyadan yayımladı. Ellerindeki kalaslarla AVM içine dalan holiganlar yüzünden dehşete kapılan müşteriler kaçışarak AVM’den çıktılar. Bu olaydan sonra Biçici görevinden istifa etti.

Bir dönem Melih Gökçek ve oğlu Ahmet Gökçek’in elinde oyuncak olan Türkiye’nin en köklü kulüplerinden Ankaragücü, şimdi de bir başka siyasi isim Faruk Koca sayesinde tüm dünyada kötü bir olayla adını kayda geçirdi.