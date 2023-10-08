'Zorbalığı kafandan at' projesi: Omuzlarındaki yükten birlikte kurtulalım

Yayınlanma: 08.10.2023 - 03:00

Güncelleme: 08.10.2023 - 03:18

‘Zorbalığı Kafandan At’ projesiyle yüz yüze eğitimlerle en az 2 bin çocuğa ulaşılması hedefleniyor. TOG aracılığıyla; İstanbul, Ankara ve İzmir’de, yapılacak çalışmalarla öğrenciler bilgilendirilecek. Prof. Dr. Selçuk Şirin’in danışmanlığını yürüttüğü projede, dünya ve olimpiyat şampiyonu Mete Gazoz ve oyun yayımcısı Pelin (PqueeN) Baynazoğlu da yer alıyor.



Şirin, “Her iki gençten birinin akran zorbalığına uğruyor. Çözüm bütüncül bir yaklaşımdan geçiyor” dedi. TOG Genel Müdürü Ayşe Kırımlı ise şunları söyledi: “Çocuklarda farkındalık yaratarak mücadele etmelerini sağlayacağız.”