'Zorbalığı kafandan at' projesi: Omuzlarındaki yükten birlikte kurtulalım
Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG), Head&Shoulders, Migros ve Prof. Dr. Selçuk Şirin akran zorbalığı konusunda başlattıkları kampanyayı duyurdu.
‘Zorbalığı Kafandan At’ projesiyle yüz yüze eğitimlerle en az 2 bin çocuğa ulaşılması hedefleniyor. TOG aracılığıyla; İstanbul, Ankara ve İzmir’de, yapılacak çalışmalarla öğrenciler bilgilendirilecek. Prof. Dr. Selçuk Şirin’in danışmanlığını yürüttüğü projede, dünya ve olimpiyat şampiyonu Mete Gazoz ve oyun yayımcısı Pelin (PqueeN) Baynazoğlu da yer alıyor.
Şirin, “Her iki gençten birinin akran zorbalığına uğruyor. Çözüm bütüncül bir yaklaşımdan geçiyor” dedi. TOG Genel Müdürü Ayşe Kırımlı ise şunları söyledi: “Çocuklarda farkındalık yaratarak mücadele etmelerini sağlayacağız.”
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