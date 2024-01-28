Zorlu'nun İsrail'le ilişkilerini protesto edenlere gözaltı
İsrail’deki elektrik üretim santrallerinde ortaklığı bulunan Zorlu Holding'i protesto edenler gözaltına alındı.
Gazze’ye saldırılar devam ederken, İsrail'e yönelik protestolar da sürüyor.
Protestolarla birlikte boykot çağrıları da devam ederken, İsrail’deki elektrik üretim santrallerinde ortaklığı bulunan Zorlu Holding bu çağrılarının hedefinde yer alıyor.
Bugün öğlen saat 3’te Zorlu Center’da toplanan ‘Filistin İçin Bin Genç’ adlı oluşum altında toplananlar sloganlar atarak holdingi protesto etti.
Gazze'de kimse elektriğe ulaşamazken Zorlu İsrail'e elektrik sağlıyor!— Filistin İçin Bin Genç (@filistinicinbin) January 28, 2024
Filistin'e özgürlük, İsrail'le ilişkileri kes dediğimiz için gözaltına alınıyoruz. pic.twitter.com/s9e3AtlCT7
“İşbirlikçi Zorlu, soykırımcı İsrail” diye slogan atan gruba polis müdahale etti.
Polis, İstanbul’daki Zorlu Holding’e ait Zorlu Center adlı AVM’de İsrail’i protesto etmek isteyen kişileri gözaltına aldı.
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