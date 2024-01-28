Zorlu'nun İsrail'le ilişkilerini protesto edenlere gözaltı

İsrail’deki elektrik üretim santrallerinde ortaklığı bulunan Zorlu Holding'i protesto edenler gözaltına alındı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.01.2024 - 17:33
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Gazze’ye saldırılar devam ederken, İsrail'e yönelik protestolar da sürüyor. 

Protestolarla birlikte boykot çağrıları da devam ederken, İsrail’deki elektrik üretim santrallerinde ortaklığı bulunan Zorlu Holding bu çağrılarının hedefinde yer alıyor.

Bugün öğlen saat 3’te Zorlu Center’da toplanan ‘Filistin İçin Bin Genç’ adlı oluşum altında toplananlar sloganlar atarak holdingi protesto etti.

“İşbirlikçi Zorlu, soykırımcı İsrail” diye slogan atan gruba polis müdahale etti. 

Polis, İstanbul’daki Zorlu Holding’e ait Zorlu Center adlı AVM’de İsrail’i protesto etmek isteyen kişileri gözaltına aldı.


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