TİP’ten İsveç’in üyeliği görüşülürken protesto: ‘NATO’ya da NATO'nun genişlemesine de hayır!’
Türkiye İşçi Partisi, İsveç’in NATO’ya üyeliği TBMM’de görüşülürken bir protesto yaptı. Protesto “NATO’ya da NATO'nun genişlemesine de hayır!” başlığıyla paylaşıldı.
Türkiye İşçi Partisi (TİP) TBMM’de İsveç’in NATO’ya üyeliğinin görüşüldüğü sırada bir protesto gerçekleştirdi.
TİP İstanbul’ın paylaşımında şu ifadelere yer verildi:
“NATO'ya da, NATO'nun genişlemesine de hayır! TBMM'de İsveç'in NATO üyeliğinin görüşüldüğü saatlerde emperyalist yayılmacılığın ve savaşın aygıtı NATO'ya karşı barışı savunmak için basın açıklamasında bir araya geldik.”
NATO'ya da, NATO'nun genişlemesine de hayır!— Türkiye İşçi Partisi - İstanbul (@TipIstanbul) January 23, 2024
TBMM'de İsveç'in NATO üyeliğinin görüşüldüğü saatlerde emperyalist yayılmacılığın ve savaşın aygıtı NATO'ya karşı barışı savunmak için basın açıklamasında bir araya geldik.
Ülkede, bölgede ve dünyada barışta inat ediyoruz! pic.twitter.com/qQXBWZQhbC
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