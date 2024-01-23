TİP’ten İsveç’in üyeliği görüşülürken protesto: ‘NATO’ya da NATO'nun genişlemesine de hayır!’

Türkiye İşçi Partisi, İsveç’in NATO’ya üyeliği TBMM’de görüşülürken bir protesto yaptı. Protesto “NATO’ya da NATO'nun genişlemesine de hayır!” başlığıyla paylaşıldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.01.2024 - 22:17
TİP’ten İsveç’in üyeliği görüşülürken protesto: ‘NATO’ya da NATO'nun genişlemesine de hayır!’
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Türkiye İşçi Partisi (TİP) TBMM’de İsveç’in NATO’ya üyeliğinin görüşüldüğü sırada bir protesto gerçekleştirdi.

TİP İstanbul’ın paylaşımında şu ifadelere yer verildi: 

“NATO'ya da, NATO'nun genişlemesine de hayır! TBMM'de İsveç'in NATO üyeliğinin görüşüldüğü saatlerde emperyalist yayılmacılığın ve savaşın aygıtı NATO'ya karşı barışı savunmak için basın açıklamasında bir araya geldik.”


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