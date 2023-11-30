Zorunlu kış lastiği uygulaması yarın başlıyor!

Ticari araçlar için zorunlu kış lastiği uygulaması yarın başlayacak. 1 Nisan 2024’e kadar sürecek uygulamaya uymamanın cezası ise iki bin 568 TL.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30.11.2023 - 10:27
Zorunlu kış lastiği uygulaması yarın başlıyor!
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İstanbul’da 25 Kasım’da yürürlüğe giren ticari araçlar için zorunlu kış lastiği uygulaması 1 Aralık itibarıyla tüm Türkiye’de yürürlüğe girecek.

1 Nisan 2024’e kadar devam edecek zorunluluğa uymamanın cezası 2023 yılı için iki bin 568 TL. Bu ceza, 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın açıklayacağı yeniden değerleme oranı doğrultusunda artacak.

Özel araçların tabi olmadığı zorunluluğun denetimi Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Ticaret Bakanlığı sınır kapıları birimleri ve belediyelerin denetim birimleri tarafından gerçekleştirilecek.


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