Zübeyde anne ölümünün 103. yıldönümünde anılacak

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile saat 14.00’te başlayacak programda, CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın konuşmasının ardından Zübeyde Hanım Anıt Mezarı’na karanfil bırakılacak. Atatürk’ün başlattığı bağımsızlık mücadelesine duyduğu inançla Türk kadınının direncini ve fedakârlığını simgeleyen Zübeyde Hanım, Karaman’dan Rumeli’ye göç eden Yörük Türkmenlerinden bir aileden geliyor. 1857’de Selanik’e bir saat uzaklıktaki Langaza’da, Sofuzade Feyzullah Efendi ile Ayşe Hanım’ın tek kız çocuğu olarak dünyaya gelen Zübeyde Hanım, sınırlı eğitim olanaklarına karşın okuma yazma öğrendi.

Genç yaşta Ali Rıza Efendi ile evlenen Zübeyde Hanım’ın Fatma, Ahmet, Ömer, Mustafa, Makbule ve Naciye adlarında altı çocuğu oldu. Dönemin salgın hastalıkları nedeniyle Fatma, Ahmet, Ömer, Naciye yaşamını yitirdi.

ULUSUN KADERİNİ DEĞİŞTİRDİ

Ali Rıza Efendi’nin ölümünden sonra oğlunun eğitimine büyük önem veren Zübeyde Hanım, Selanik’te eğitimini sürdürmesini sağladı. Selanik Mülkiye Rüştiyesi’nden ayrılarak annesinden habersiz askeri okul sınavına giren Mustafa, sınavı kazanmasının ardından annesini ikna ederek okula kaydoldu. Mustafa, Selanik Askeri Rüştiyesi’nde sadece kendisinin değil, ulusunun kaderini değiştirecek bir yola çıktı. Suriye Cephesi’nden 1918’de ayrılarak İstanbul’a gelen Mustafa Kemal, Şişli’de üç katlı ev kiraladı. Yanına aldığı annesi ve kardeşine evin üçüncü katını ayırdı, kendisi de İstanbul’un en zorlu günlerinde bu evde arkadaşlarıyla toplantılar yaptı. Mustafa Kemal, 16 Mayıs 1919’da Samsun’a hareket edene kadar bu evde kaldı. Sağlık sorunlarının artması üzerine İzmir’in havasının iyi geleceği düşünülerek 18 Aralık 1922’de bu kente getirilen Zübeyde Hanım, 14 Ocak 1923’te 66 yaşında yaşamını yitirdi.

l27 Ocak 1923’te Mustafa Kemal Atatürk (ortada), annesi Zübeyde Hanım’ın mezarını ziyaret etti. Ziyarette, Fevzi Çakmak (sağda) ve Kâzım Karabekir Paşa (sağdan 3.) da eşlik etti