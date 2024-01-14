Zübeyde Hanım anıldı

Yayınlanma: 14.01.2024 - 11:36

Güncelleme: 14.01.2024 - 11:36

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım ölümünün 100. yılında çeşitli etkinliklerle anıldı.

İsmet İnönü Sanat Merkezi’ndeki anmada konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Özuslu, “Zübeyde Hanım’ı anmak demek kurtuluş mücadelemizin ruhunu, cumhuriyeti bir kez daha savunmak, korumak ve anlamak demek. Zübeyde Hanımı rahmetle ve saygıyla anıyorum” dedi. İzmir Kent Konseyi Başkan Vekili Ceren Tütüncü ise “1800’lü yıllarda çocuğunun hangi okula gideceğine karar vermiş güçlü, net ve kararlı bir kadın olan Zübeyde Hanım’a şükranlarımı sunuyor, onu saygıyla anıyorum” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Başkan Vekili Özuslu “Zübeyde Hanım’ın Kızları “ olarak bilinen Karşıyaka Spor Kulübü Kadın Voleybol Takımının kaptanı Meriç Nur Yalçın, Ceylin Bayman ve Nehir Cinel’e teşekkür belgelerini verdi.

ÇOCUKLARIN GÖZÜNDEN ZÜBEYDE HANIM SERGİSİ

Daha sonra sahneye Çocuk Belediyesi Şube Müdürlüğü'ne bağlı Çocuk Gençlik Merkezi’ne devam eden Sıla çıktı. Sıla şarkılarıyla büyük beğeni topladı. Yine İsmet İnönü Sanat Merkezi’ nde Çocuk Gençlik Merkezi’nin atölyelerine katılan çocukların resim ve mektuplardan oluşan “Çocukların Gözünden Zübeyde Hanım” sergisi ziyaretçilerle buluştu. Çocuk Gençlik Merkezi’nin atölye katılımcıları Bedir Husidur, Irmak Altın, Hiranur Akın, Defne Şık ve Betül Acil çıkarak Zübeyde Hanım’a yazdıkları mektupları okudular. Sosyal Projeler Dairesi Başkanı Anıl Kaçar, Kadın Çalışmaları Şube Müdürü Emel Dönmez ve Çocuk Belediyesi Şube Müdürü Uğur Özyaşar ise çocuklara etkinliğe katıldıkları için teşekkür belgelerini sundu.

Etkinlikler yazar İlknur Güntürkün Kalıpçı’nın teatral gösterisiyle sürdü.