Zübeyde Hanım kabri başında anıldı

Yayınlanma: 12.05.2024 - 16:52

Güncelleme: 12.05.2024 - 16:52

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Anneler Günü’nde Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün annesi Zübeyde Hanım’ı kabri başında andı. Karşıyaka’daki Zübeyde Hanım Anıt Mezarı’nda düzenlenen anma törenine Başkan Dr. Cemil Tugay ve eşi Öznur Tugay’ın yanı sıra Karşıyaka Belediye Başkanı B. Yıldız Ünsal, Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, Tire Belediye Başkanı Hayati Okuroğlu, Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, siyasi partilerin temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, dernek başkanları, meclis üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda yurttaş katıldı.

BAŞKAN TUGAY, KIRIMIZI KARANFİL BIRAKTI

Saygı duruşuyla başlayan törende Başkan Dr. Cemil Tugay, eşi Öznur Tugay ile Zübeyde Hanım’ın kabrine kırmızı karanfil bıraktı. Törene katılan tüm annelerin Anneler Günü’nü kutlayan Başkan Tugay, Karşıyakalılarla hatıra fotoğrafı çekildi.

BAŞKAN ÜNSAL: ZÜBEYDE HANIM’A NE KADAR TEŞEKKÜR ETSEK AZ

Törende konuşan Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, “Her yıl olduğu gibi bu yıl da büyük önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün kıymetli annesi Zübeyde Hanım’ın kabri başındayız. Bu ülkeyi esaretten kurtararak hepimize aydınlık bir gelecek bırakmış bir evlat yetiştiren Zübeyde Hanım’a ne kadar teşekkür etsek azdır. Bize bıraktığı değerlere sonsuza kadar sahip çıkacağız” dedi.

IŞIKLI: EN GÜZEL HEDİYE KARDEŞLİK VE BARIŞ OLSUN

Türk Kadınlar Birliği Karşıyaka Şubesi Başkanı Feyza Işıklı ise “Böyle özel bir günde en büyük annemizin huzurundayız. Annelik dünyada başka bir şeyle karşılaştırılmayacak yüce bir duygudur. Anneler olarak barışın ve kardeşliğin hâkim olduğu bir dünya diliyoruz” ifadelerini kullandı.