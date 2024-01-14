Zübeyde Hanım ölümünün 101. yıl dönümünde özlemle anıldı

Yayınlanma: 14.01.2024 - 12:53

Güncelleme: 14.01.2024 - 12:53

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 101 yıl önce hayata gözlerini yuman annesi Zübeyde Hanım için Karşıyaka’daki kabri başında anma töreni düzenlendi. Törene İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile eşi Neptün Soyer, Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay ile eşi Öznur Tugay, Karşıyaka Kaymakamı Özkan Demir, siyasi partilerin ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ve yurttaşlar katıldı. Tören anıta çelenk konulmasıyla başladı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından konuşmalar yapıldı.

“EVLATLARIMIZI VATAN VE İNSAN SEVGİSİYLE EĞİTELİM”

Türk Anneler Derneği Karşıyaka Şubesi Başkanı Feyza Işıklı, 101’inci ölüm yıl dönümünde Zübeyde Hanım’ı bir kez daha özlemle andıklarını söyledi. Işıklı, “66 yıllık ömründe 4 çocuğunu ve eşini yitirdi. Yokluklarla mücadele etti. Sağduyulu, dinine ve geleneklerine bağlı bir kadındı. Daha küçük yaşta yetim kalan oğlunun her durumu ile yakından ilgilendi. Atatürk’e tam anlamıyla hem analık hem de babalık yaptı. Milli Mücadele yıllarında Ankara'ya gelen Zübeyde Hanım, tedavi amacıyla geldiği Karşıyaka'da vefat etti. Onun manevi huzurunda tüm annelere sesleniyorum. Ulusumuz ve vatanımız için evlatlarımızı, Zübeyde Hanım gibi vatan ve insan sevgisiyle eğitelim. O zaman ülkemizi ve cumhuriyetimizi aydınlık bir geleceğe taşıyabiliriz” dedi.

“GELECEKTEN UMUDUMUZU ASLA YİTİRMEYECEĞİZ”

Türk Kadınlar Birliği Karşıyaka Şubesi Başkanı Mehbare Özkaban ise nesillerdir Zübeyde Hanım’ı unutmadıklarını aktardı. Özkaban, “Torunları olarak dört nesil, yüz yılı aşkın bir süredir, koşullar ne olursa olsun, kar kış, pandemi demeden, vatan uğruna şehit verdiğimiz değerli evlatlarımızın acısı yüreğimizi yakarken, O'na saygı ve sevgimizi göstermeyi sürdürüyoruz. Zübeyde Anamız sadece ulusumuzu var ederek, bizi karanlıktan aydınlığa eriştiren büyük önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ü dünyaya getiren kişi değil. Zübeyde Hanım, o örnek insanı yetiştirirken büyük acılar çekmiş, yaşamı boyunca yollarını gözlemiş, özlemi hiç dinmemiş bir annedir. Mustafa Kemal, böyle bir Türk annesinin büyük emek ve sevgisinin eseridir. Çeşitli sorunlarla mücadele ediyor olsak da biz kadınlar, gelecekten umudumuzu asla yitirmeyeceğiz. Bu toplumda kazanmış olduğumuz değer ve saygınlığı yitirmemek için hep birlikte yılmadan çalışacağız. Bunun için burada Zübeyde Anamızın anıt mezarı başında söz veriyoruz” dedi.