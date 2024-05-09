Zuhal Ebrar davasında sanık polise 5 yıl hapis

Kaçan iki şüpheliyi durdurmak için açtığı ateş sonucunda evine giden 18 yaşındaki Zuhal Ebrar Yıldız'ın vurularak hayatını kaybetmesine neden olan polis memuru A.D., 'bilinçli taksirle ölüme neden olma' suçundan 5 yıl hapse çarptırıldı.

Fahrettin Öztürk
Yayınlanma: 09.05.2024 - 16:24
Zuhal Ebrar davasında sanık polise 5 yıl hapis
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İstanbul Beyoğlu'nda 11 Aralık 2023'te, yağma suçundan haklarında yakalama kararı bulunan iki şüpheliyi durdurmak isteyen polis memuru A.D.'nin, şüphelileri durdurmak isterken ateş açması sonucunda oradan geçen 18 yaşındaki Zuhal Ebrar Yıldız'ın ölümüne sebebiyet vermekten İstanbul 48. Asliye Ceza Mahkemesindeki yargılanmasına devam edildi. Duruşmaya tutuksuz sanık polis memuru A.D. ile tarafların avukatları katıldı.

Zuhal Ebrar Yıldız'ın ailesinin avukatları, davanın ağır ceza mahkemesinde görülmesi gerektiğini ifade ederek, mahkemenin görevsizlik kararı vermesini talep etti.

"TEK AMACIM BİR İNSANIN DAHA ZARAR GÖRMEMESİYDİ"

Mütalaaya karşı beyanı alınan polis memuru, önceki beyanlarını tekrar ettiğini söyleyerek, "Olay nedeniyle üzgünüm, keşke böyle bir olay yaşanmasaydı. Vicdani olarak da zor durumdayım. Tek amacım bir insan daha zarar görmesin diye o şahısları durdurmaktı. Hal böyleyken bir insanın zarar görmesini asla istemezdim. Bu olayda birinin zarar göreceğini ön görememiştim" dedi.

Kararını açıklayan mahkeme, sanık polis memuru A.D.'nin, 'Bilinçli taksirle ölüme neden olma' suçundan 5 yıl hapsine karar verdi.


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