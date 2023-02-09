Zuhal Topal: Dayım ve kuzeninim cansız bedenine ulaştılar

Sunucu Zuhal Topal, Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ilimizde yıkıma neden olan büyük depremlerde dayısı, kuzeni ve yakın arkadaşını kaybetti. Yaşadığı acıyı sosyal medyada paylaşan Topal, "Dualarım ülkem için. Hepimizin başı sağ olsun. Bu acının tarifi yok" dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09 Şubat 2023 - 18:43
Zuhal Topal: Dayım ve kuzeninim cansız bedenine ulaştılar
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Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık depremler Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa'da da büyük yıkıma neden oldu. 

Zuhal Topal da tüm Türkiye'yi hüzne boğan depremde yakınlarını kaybetti.

"HEPİMİZİN BAŞI SAĞ OLSUN"

Instagram hesabından dayısı, kuzeni ve arkadaşını kaybettiğini duyuran ünlü sunucu, "Kurtarma ekibi dayım ve kuzenimin cansız bedenlerine ulaştılar. Acıma öfkem, yasıma geride kalanlar için umudum karıştı. Allah'ım yaşam savaşı verenlerini kurtulan tüm vatandaşlarımızın ve canla başla çalışan tüm ekiplerin yardımcısı olsun. Arayan soran herkese teşekkür ederim. Dualarım ülkem için. Hepimizin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.

"ACININ TARİFİ YOK"

Hayatını kaybeden arkadaşıyla çektirdiği fotoğrafları da yayınlayan Zuhal Topal, "Bu acının tarifi yok! Giden her can bizim ama daha 2 ay evvel tüm hafta beraber sohbet ettiğimiz, hayatından geçtiğimiz gencecik dünya iyisi Levent'in kaybı yüreğimi dağladı. Allah'ım ailesine sabırlar versin. Rabbim yakınlarını kaybeden herkese güç, derman, sabır ihsan eylesin" mesajını yazdı.


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