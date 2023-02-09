Meral Akşener'in dinlediği depremzede: Bir ay televizyonlarda gösterip, döndürüp döndürüp de ne olur bizi unutmasınlar

Yayınlanma: 09 Şubat 2023 - 18:19

Güncelleme: 09 Şubat 2023 - 18:24

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, deprem felaketinden etkilenen Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesini bugün ziyaret etti.

Çalışmalar hakkında bilgi alan Akşener, depremzedelere geçmiş olsun dileklerini iletirken yakınlarını kaybedenlere de başsağlığı diledi. Yurttaşları dinleyen Akşener, kaldırımda Meryem isimli kadının yanına oturarak şunları söyledi:

“Ben 99’u yaşayan bir insanım, çok zor kızım. O gün şansımız bizim yaz olmasıydı, şimdi kış. Birimiz hepimiz, hepimiz birimiz için olursak; kalkacağız. Birbirimizden elimizi çekmeyeceğiz. Buna da gayret edeceğiz. (vatandaş 'yanıyorum' deyince) Yanmaz mısın kızım, yanmaz mısın? Yanacağız, yanacaksınız ama biz, bu ateşi söndüreceğiz. Söndürmek zorundayız. Ben bunun tecrübesini yaşadığım için şimdi iki-üç gün kurtarma çalışmalarına engel olmayayım diye bölgeden uzak kaldım. Yardım ettik. Arkadaşlarımız buralarda oldu hep. Bundan sonra ben buradan hiç gitmeyeceğim, göreceksiniz. Buraların adını, sizleri devamlı gündemde tutacağız. Çünkü tutmak zorundayız. İlk telaşla öyle olur. Hepimizin canı yanar. Ben kalacağım, söz. Çok acı. 14 akrabamı kaybetmiştim o zaman. Yaşadık, çok zor. Kadınlara sesleniyorum, bakın. Yakınlarınızın bu telaş anında gözünüzden kaçırdığınız dakika çocuklara, çocuklara… Hem kendi çocuklarınızı hem ölenlerin çocuklarını… Ne olur. Biz de olacağız burada. Tekrar söylüyorum. Bak çocuklar… İlk farkedeceğiniz ana kadar çok şey oluyor. Anasını, babasını kaybetmiş çocuklar çok önemli. Böyle kaos zamanlarında çok enteresan şeyler olur. Onun için mutlaka devlete teslim edin. Kendiniz bakamayacak durumdaysanız yakınlarınızın veya işte komşuların çocukları için söylüyorum. Ne olur. Ben seni hep arayıp soracağım.”

“KALANLAR ÖLENLERDEN KÖTÜ OLDULAR”

Kahramanmaraşlı bir depremzede şunları söyledi:

“Hepimizin bir yakını yani ne diyelim ki… Yakınımız olmasa da buradaki cenazelerin hepsi bizim sayılır. Başımız sağolsun diyorum. Son noktadayız çünkü. Son noktayı yaşıyoruz. Teşekkür ederiz ilginize. Kalanlar ölenlerden kötü oldular.”

“BİZ KENDİ KADERİMİZLE KALACAĞIZ”

Akşener’in arama sözü vererek iletişim numarasını aldığı Meryem adındaki depremzede ise, şunları söyledi:

“Daha ne göreceğiz diye bekliyoruz. Daha kötü günler bizi bekliyor. Maddi, manevi herkes çöktü. Dondular çalışanlar. Alttakilerin hepsi dondu. Benim sınıf arkadaşımdı, kuzenimdi. Gencecik. ‘Arzu bu güzelliğinle hepimizi kıskandırıyorsun. Senin niye genlerin bu kadar güzel’ dedim. Gitti, hepsi gitti. Nasıl düzeleceğiz? Nasıl ayağa kalkacağız? Yanıyorum. Ne olur bizi unutmasınlar. Bir ay televizyonlarda gösterip, döndürüp döndürüp de burayı unutmayın. Şimdi hiçbir şeye ihtiyacımız yok. Bundan sonra İhtiyacımız başlayacak. Şimdi ihtiyaç yok ama bir ay sonra kimse burada kalmayacak herkes gidecek. Biz kendi kaderimizle kalacağız. Komşularım gitti çok sevdiğim. Her sabah yüzünü gördüğüm komşum.”