Zülal Kalkandelen Barolar Birliği toplantısında konuşturulmadı: 'Bu tavrı kınıyorum'

Yayınlanma: 16.03.2024 - 19:53

Güncelleme: 16.03.2024 - 19:55

Türkiye Barolar Birliği Hayvan Hakları Komisyonu, Ankara Barosu Hayvan Hakları Merkezi işbirliğinde bugün Ankara'da 'Toplumsal, Hukuki ve Etik Bağlamda Sokak Hayvanları’ isimli bir kurultay düzenledi.

Kurultaya konuşmacı olarak katılan gazetemiz yazarı Zülal Kalkandelen, sosyal medya hesabından kendisine olanak verilmeyerek konuşma yapamadığını belirtti.

"MÜDAHALE EDİLMEDİĞİNDEN BANA SÜRE KALMADI"

Zülal Kalkandelen şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye Barolar Birliği’nin Sokak Hayvanları Kurultayı’na katılmak üzere dün gece Ankara’ya geldim. Bu sabah 10’dan beri etkinlik mekanında panelistleri dinledim. Etkinlik 1 saat geç başladı ama gün boyu konuşmacılara gerekli uyarılar yapılmadığından program iki saat sarktı ve ben gün boyu etkinliği düzenleyenlere akşam İstanbul’a dönmek üzere uçağa yetişmem gerektiğini hatırlattım. Ancak akışa müdahale edilmediğinden bana süre kalmadı. Üstelik Ankara Barosu Hayvan Hakları Merkezi’nden bir avukat “Sizin buraya gelme şekliniz uygun değil zaten, bizi aştınız” dedi.

Ben konuşmacı olarak davet edilmemiş olduğum için TBB Hayvan Hakları Komisyon Koordinatörü Yönetim Kurulu Üyesi Avukat Hicran Kandemir’e sitemimi ilettim, o beni kendisi programa ekledi.

"KONUŞMA OLANAĞI VERİLMEDİ"

Gün boyu bir 20 dakika konuşma olanağı verilmedi.

Bir gazeteciye yapılan bu tavrı kınıyorum. Bu kınama şahsi değil, bir mücadele alanı olarak hayvan hakları ve gazetecilik adınadır. Bunu yapmaya hakkınız yok."