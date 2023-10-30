Cumhuriyetimizin 100.Yılı

'Zulüm 100 yaşında' paylaşımı yapan gerici Erdem Özveren'e tepki yağdı

Müdafa-i İslam Hareketi Başkanı Erdem Özveren, Cumhuriyet'in 100'üncü yılını hedef aldığı paylaşımında "Zulüm 100 yaşında" ifadelerini kullandı. Özveren'in paylaşımına tepki yağdı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30.10.2023 - 09:59
'Zulüm 100 yaşında' paylaşımı yapan gerici Erdem Özveren'e tepki yağdı
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İsmailağa cemaatinin sosyal medyada önde gelen isimlerinden ve cemaat bağlantılı Müdafa-i İslam hareketinin başındaki Erdem Özveren, X hesabından yaptığı paylaşımla Cumhuriyet'i hedef aldı.

Cumhuriyet düşmanı Özveren'in paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

"- Hilafet Yıkıldı

- Alimler Asıldı

- Medreseler Kapatıldı

- Ezan Değiştirildi

- İslam Harfleri Yasaklandı

- Takvimi Kaldırıldı

- Camiler Ahır Oldu

- Kâbe Arab'ın Olsun

Bize 'ÇAN'kaya yeter denildi ve Cumamız Hristiyanlar gibi Pazar oldu. Zulüm  #100YAŞINDA

Müslümansan Eğer 29 Ekim 'de sen neyi kutluyorsun?"

Öte yandan söz konusu paylaşıma yüzlerce kullanıcı tepki gösterdi.


Erdem Özveren Cumhuriyet

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