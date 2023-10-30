'Zulüm 100 yaşında' paylaşımı yapan gerici Erdem Özveren'e tepki yağdı
Müdafa-i İslam Hareketi Başkanı Erdem Özveren, Cumhuriyet'in 100'üncü yılını hedef aldığı paylaşımında "Zulüm 100 yaşında" ifadelerini kullandı. Özveren'in paylaşımına tepki yağdı.
İsmailağa cemaatinin sosyal medyada önde gelen isimlerinden ve cemaat bağlantılı Müdafa-i İslam hareketinin başındaki Erdem Özveren, X hesabından yaptığı paylaşımla Cumhuriyet'i hedef aldı.
Cumhuriyet düşmanı Özveren'in paylaşımında şu ifadeler yer aldı:
"- Hilafet Yıkıldı
- Alimler Asıldı
- Medreseler Kapatıldı
- Ezan Değiştirildi
- İslam Harfleri Yasaklandı
- Takvimi Kaldırıldı
- Camiler Ahır Oldu
- Kâbe Arab'ın Olsun
Bize 'ÇAN'kaya yeter denildi ve Cumamız Hristiyanlar gibi Pazar oldu. Zulüm #100YAŞINDA
Müslümansan Eğer 29 Ekim 'de sen neyi kutluyorsun?"
?? Hilafet Yıkıldı— Erdem Özveren (@ErdemOzveren571) October 29, 2023
?? Alimler Asıldı
?? Medreseler Kapatıldı
?? Ezan Değiştirildi
?? İslam Harfleri Yasaklandı
?? Takvimi Kaldırıldı
?? Camiler Ahır Oldu
?? Kâbe Arab'ın Olsun
Bize ?? "ÇAN"kaya Yeter Denildi ve
?? Cumamız Hristiyanlar Gibi Pazar Oldu
Zulüm #100YAŞINDA…
Öte yandan söz konusu paylaşıma yüzlerce kullanıcı tepki gösterdi.
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