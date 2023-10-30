Cumhuriyet'i hedef alan spor ilçe müdürü açığa alındı
Konya Ereğli Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Cumali Özince, sosyal medyadan yaptığı ve Cumhuriyet'i hedef alan "Hakkınızı helal edin, Osman Gazi, Orhan Gazi! Yedi düvelin birleşip yıkamadığı emanetinizin bugün son günü" paylaşımı nedeniyle açığa alındı.
Konya Ereğli Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Cumali Özince, sosyal medya hesabındaki paylaşımından dolayı açığa alındı. Türkiye Cumhuriyeti'ni hedef alarak sosyal medya hesabından, "Hakkınızı helal edin, Osman Gazi, Orhan Gazi! Yedi düvelin birleşip yıkamadığı emanetinizin bugün son günü" diye yazdı.
ÇARK ETTİ
Takipçilerin tepkisi üzerine yeni bir paylaşım yapan Özünce, Cumhuriyet'i överek "Türk dünyasının gururu, mazlumların umudu, 100. yılını kutladığımız Türkiye Cumhuriyeti Devletimizi ilelebet payidar eyle" ifadesini kullandı.
AÇIĞA ALINDI
Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Cumali Özince’nin paylaşımıyla ilgili olarak açığa alındığı ayrıca bu konuda müfettiş görevlendirildiği öğrenildi.
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