Cumhuriyet'i hedef alan spor ilçe müdürü açığa alındı

Yayınlanma: 30.10.2023 - 08:20

Güncelleme: 30.10.2023 - 09:27

Konya Ereğli Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Cumali Özince, sosyal medya hesabındaki paylaşımından dolayı açığa alındı. Türkiye Cumhuriyeti'ni hedef alarak sosyal medya hesabından, "Hakkınızı helal edin, Osman Gazi, Orhan Gazi! Yedi düvelin birleşip yıkamadığı emanetinizin bugün son günü" diye yazdı.

ÇARK ETTİ

Takipçilerin tepkisi üzerine yeni bir paylaşım yapan Özünce, Cumhuriyet'i överek "Türk dünyasının gururu, mazlumların umudu, 100. yılını kutladığımız Türkiye Cumhuriyeti Devletimizi ilelebet payidar eyle" ifadesini kullandı.

AÇIĞA ALINDI

Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Cumali Özince’nin paylaşımıyla ilgili olarak açığa alındığı ayrıca bu konuda müfettiş görevlendirildiği öğrenildi.