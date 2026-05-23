0000 Kilometre filminin yönetmen koltuğunda Deniz Enyüksek oturuyor. Filmin senaristliğini ise Fulya Özcan üstleniyor. Peki, 0000 Kilometre filminin konusu ne? 0000 Kilometre filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

0000 KİLOMETRE FİLMİNİN KONUSU NE?

İzmir ve Ege Fransa’da birlikte yaşarken İzmir’e gelen bir telefon, hayatlarını altüst eder. Arayan kişi, İzmir’in kısa süre önce hayatını kaybetmiş annesi olduğunu iddia etmektedir.

0000 KİLOMETRE FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Derya Pınar Ak

Ahmet Haktan Zavlak

Gülin İyigün

0000 KİLOMETRE FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

0000 Kilometre filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.8 olarak belirlendi.