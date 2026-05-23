TV yayın akışı 23 Mayıs Cumartesi! Bugün hangi kanalda ne var?

Haftanın altıncı gününde televizyon ekranlarında heyecan dolu bir akşam izleyicileri bekliyor. Cumartesi gecelerinin vazgeçilmez dizileri, ilgiyle takip edilen yarışmalar ve sinema şöleniyle dolu. İşte, 23 Mayıs Cumartesi yayın akışı...
TRT 1 YAYIN AKIŞI
10.00 Hayallerinin Peşinde
11.40 Lingo Türkiye
13.35 Taşacak Bu Deniz
17.25 Mutfağın Elçileri
17.50 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
19.00 Ana Haber
20.00 Gönül Dağı
00.15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
KANAL D YAYIN AKIŞI
09.45 Magazin D Cumartesi
13.00 Arda’nın Mutfağı
14.00 Uzak Şehir
16.15 Arka Sokaklar
18.30 Kanal D Haber Hafta Sonu
20.00 Güller ve Günahlar
00.15 Eşref Rüya
SHOW TV YAYIN AKIŞI
10.00 Cumartesi Sürprizi
13.00 Sivri Akıllılar
14.45 Kızılcık Şerbeti
18.25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
23.45 Sivri Akıllılar
01:30 Kızılcık Şerbeti
03.45 İstasyon
NOW TV YAYIN AKIŞI
08.30 Çalar Saat Hafta Sonu
11.15 Yasak Elma
12.45 Halef Köklerin Çağrısı
16.00 Yeraltı
19:00 Ozan Gündoğdu İle NOW Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Sıfır Kilometre
22:15 Halef: Köklerin Çağrısı
TV8 YAYIN AKIŞI
10:00 Gazete Magazin
16:30 Survivor Panorama
17:30 Hull City - Middlesbrough
20:00 Survivor Ünlüler Gönüllüler
00:15 Gazete Magazin
04:00 Gençlik Rüzgarı
STAR TV YAYIN AKIŞI
09:00 Benim Tatlı Yalanlarım
11:00 Sevdiğim Sensin
14:00 Aslı Özkaya ile Bir Şansım Olsa
15:30 Çirkin
19:00 Star Haber
20:00 Ailem Robotlara Karşı
ATV YAYIN AKIŞI
10:00 Kuruluş Orhan
13:10 Çakallarla Dans 4
15:10 A.B.İ.
19:00 atv Ana Haber
20:00 Maskeli Beşler: İntikam Peşinde
22:00 Büyük Oyun
23:50 Kuruluş Orhan