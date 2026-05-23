TV yayın akışı 23 Mayıs Cumartesi! Bugün hangi kanalda ne var?

23.05.2026 09:27:00
Haber Merkezi
23 Mayıs 2026 Cumartesi günü televizyonda hangi dizilerin, filmlerin ve yarışma programlarının olduğu merak ediliyor. Kanal D, Star TV, Show TV, TRT 1, TV18 ve NOW TV yayın akışları belli oldu. İşte, 23 Mayıs Cumartesi günü ekranlara gelecek olan yapımlar...
Haftanın altıncı gününde televizyon ekranlarında heyecan dolu bir akşam izleyicileri bekliyor. Cumartesi gecelerinin vazgeçilmez dizileri, ilgiyle takip edilen yarışmalar ve sinema şöleniyle dolu. İşte, 23 Mayıs Cumartesi yayın akışı...

TRT 1 YAYIN AKIŞI

10.00 Hayallerinin Peşinde

11.40 Lingo Türkiye

13.35 Taşacak Bu Deniz

17.25 Mutfağın Elçileri

17.50 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

19.00 Ana Haber

20.00 Gönül Dağı

00.15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

KANAL D YAYIN AKIŞI

09.45 Magazin D Cumartesi

13.00 Arda’nın Mutfağı

14.00 Uzak Şehir

16.15 Arka Sokaklar

18.30 Kanal D Haber Hafta Sonu

20.00 Güller ve Günahlar

00.15 Eşref Rüya

SHOW TV YAYIN AKIŞI

10.00 Cumartesi Sürprizi

13.00 Sivri Akıllılar

14.45 Kızılcık Şerbeti

18.25 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

23.45 Sivri Akıllılar

01:30 Kızılcık Şerbeti

03.45 İstasyon

NOW TV YAYIN AKIŞI

08.30 Çalar Saat Hafta Sonu

11.15 Yasak Elma

12.45 Halef Köklerin Çağrısı

16.00 Yeraltı

19:00 Ozan Gündoğdu İle NOW Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Sıfır Kilometre

22:15 Halef: Köklerin Çağrısı

TV8 YAYIN AKIŞI

10:00 Gazete Magazin

16:30 Survivor Panorama

17:30 Hull City - Middlesbrough

20:00 Survivor Ünlüler Gönüllüler

00:15 Gazete Magazin

04:00 Gençlik Rüzgarı

STAR TV YAYIN AKIŞI

09:00 Benim Tatlı Yalanlarım

11:00 Sevdiğim Sensin

14:00 Aslı Özkaya ile Bir Şansım Olsa

15:30 Çirkin

19:00 Star Haber

20:00 Ailem Robotlara Karşı

ATV YAYIN AKIŞI

10:00 Kuruluş Orhan

13:10 Çakallarla Dans 4

15:10 A.B.İ.

19:00 atv Ana Haber

20:00 Maskeli Beşler: İntikam Peşinde

22:00 Büyük Oyun

23:50 Kuruluş Orhan

