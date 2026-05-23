Güller ve Günahlar dizisinin yeni bölümü ne zaman yayımlanacak? Güller ve Günahlar dizisinin son bölümünde ne oldu?

23.05.2026 11:25:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Güller ve Günahlar dizisinin 30. bölümünün ne zaman yayımlanacağı merak ediliyor. Peki, Güller ve Günahlar dizisinin yeni bölümü ne zaman yayımlanacak? Güller ve Günahlar dizisinin son bölümünde ne oldu?
GÜLLER VE GÜNAHLAR DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Sefa’nın varlığı Serhat’ı iyice tedirgin ederken aynı zaman Nejat’ın elindeki zarfın izini sürer. Nişan sonrasında çıkan kriz sonucunda Mustafa yüzüğü çıkartır. Cihan’ın Azra üzerindeki akıl oyunları Azra’yı bebeğiyle ilgili endişeye düşürür. Zeynep, Serhat için endişelenirken Sefa’nın onu nasıl bir tehlikenin içine sürüklediğinin farkında değildir.

GÜLLER VE GÜNAHLAR DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜNDE NE OLACAK?

Zeynep ve Ebru’yu kurtarmak için son anda gelen Serhat beklemediği bir tabloyla karşılaşır. Azra’nın kendisine Cihansız özgür bir hayat kurma planları Cihan’ın oyunlarıyla suya düşer.

GÜLLER VE GÜNAHLAR DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Güller ve Günahlar dizisinin 30. bölümü 23 Mayıs Cumartesi akşamı Kanal D ekranlarında yayımlanacak.

