12'den Vurmak filminin yönetmen koltuğunda Justin Steele oturuyor. Filmin senaristliğini Jerry Rapp üstleniyor. Peki, 12'den Vurmak filminin konusu ne? 12'den Vurmak filminin oyuncuları kim?

12'DEN VURMAK FİLMİNİN KONUSU NE?

Bir kumarbaz, kolay yoldan zengin olma hevesiyle para ve güç dünyasının içine doğru sürüklenir. Ancak bir planın parçası olduğunu ve bunun hayatına mal olabileceğini çabucak anlayıp bu durumdan sıyrılmaya çalışır.

12'DEN VURMAK FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

George Eads

AnnaLynne McCord

Stephen Lang

Steven Seagal

Vinnie Jones

Ted Levine

Tia Carrere

Fiona Dourif

Elsie Fisher

Johnny Lewis

12'DEN VURMAK FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

12'den Vurmak filminin IMDb puanı 10 üzerinden 3.6 olarak belirlendi.