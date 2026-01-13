Survivor 2026 Ünlüler ve Gönüllüler’de heyecan, haftanın ilk dokunulmazlık oyununun oynanmasıyla başladı; zorlu ve eğlenceli parkurlarda Ünlüler ile Gönüllüler takımları dokunulmazlığı kazanmak için karşı karşıya geldi. Peki, 12 Ocak'ta Survivor eleme adayı kim oldu? Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte, ayrıntılar...

SURVIVOR'DA DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor Ünlüler ve Gönüllüler 2026'da haftanın ilk dokunulmazlık oyununun kazananı Ünlüler takımı oldu.

SURVIVOR'DA BUGÜN ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor Ünlüler ve Gönüllüler 2026'da haftanın birinci eleme adayı Lina oldu.