13.01.2026 00:04:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Survivor 2026 yeni sezonda haftanın ilk dokunulmazlık oyunu oynandı, dokunulmazlık oyunu sonrası ise yeni eleme adayları belli oluyor. Peki, 12 Ocak'ta Survivor eleme adayı kim oldu? Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

Survivor 2026 Ünlüler ve Gönüllüler’de heyecan, haftanın ilk dokunulmazlık oyununun oynanmasıyla başladı; zorlu ve eğlenceli parkurlarda Ünlüler ile Gönüllüler takımları dokunulmazlığı kazanmak için karşı karşıya geldi. Peki, 12 Ocak'ta Survivor eleme adayı kim oldu? Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte, ayrıntılar...

Image

SURVIVOR'DA DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor Ünlüler ve Gönüllüler 2026'da haftanın ilk dokunulmazlık oyununun kazananı Ünlüler takımı oldu.

Image

SURVIVOR'DA BUGÜN ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor Ünlüler ve Gönüllüler 2026'da haftanın birinci eleme adayı Lina oldu.

