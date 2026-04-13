13 Dakika filminin konusu ne? 13 Dakika filminin oyuncuları kim?

13.04.2026 10:38:00
Haber Merkezi
13 Dakika (13 Minutes) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. 13 Dakika filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, 13 Dakika filminin konusu ne? 13 Dakika filminin oyuncuları kim?

13 Dakika filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Lindsay Gossling üstleniyor.

13 DAKİKA FİLMİNİN KONUSU NE?

 Küçük bir kasabada yaşayan dört aile yolları kesiştiren ve hayatta kalmayı yeniden tanımlayan bir kasırgayla tek gün içinde büyük bir sınavdan geçer.

13 DAKİKA FİLMİNİN OYUNCULARI KİM? 

Thora Birch

Amy Smart

Tokala Black Elk

13 DAKİKA FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

13 Dakika IMDb puanı 10 üzerinden 4.7 olarak belirlendi.

