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13 Temmuz 2025 bu akşam MasterChef Türkiye'de kim kazandı? Ana kadroya üçüncü giren kim?

13 Temmuz 2025 bu akşam MasterChef Türkiye'de kim kazandı? Ana kadroya üçüncü giren kim?

13.07.2025 23:37:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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13 Temmuz 2025 bu akşam MasterChef Türkiye'de kim kazandı? Ana kadroya üçüncü giren kim?

MasterChef Türkiye 2025 tüm hızıyla devam ediyor. İlk seçmelerin geride kalmasının ardından ana kadro şekilleniyor. Peki, 13 Temmuz 2025 bu akşam MasterChef Türkiye'de kim kazandı? Ana kadroya üçüncü giren kim?

MasterChef Türkiye'de ana kadroya giren üçüncü isim merak ediliyor. Peki, 13 Temmuz 2025 bu akşam MasterChef Türkiye'de kim kazandı? Ana kadroya üçüncü giren kim?

MASTERCHEF ANA KADROYA KİM ÜÇÜNCÜ GİRDİ?

MasterChef Türkiye'de ana kadroya giren üçüncü isim henüz belli olmadı. Danilo, Mehmet ve Somer Şef'in oylamasının ardından MasterChef'te 3. ana kadroya giren açıklandığında haberimize eklenecek.

MASTERCHEF KİM KAZANDI?

MasterChef'te ana kadroya giren ilk isim Furkan oldu. İkinci isim ise Eylül oldu.

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