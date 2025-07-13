MasterChef Türkiye'de ana kadroya giren üçüncü isim merak ediliyor. Peki, 13 Temmuz 2025 bu akşam MasterChef Türkiye'de kim kazandı? Ana kadroya üçüncü giren kim?

MASTERCHEF ANA KADROYA KİM ÜÇÜNCÜ GİRDİ?

MasterChef Türkiye'de ana kadroya giren üçüncü isim henüz belli olmadı. Danilo, Mehmet ve Somer Şef'in oylamasının ardından MasterChef'te 3. ana kadroya giren açıklandığında haberimize eklenecek.

MASTERCHEF KİM KAZANDI?

MasterChef'te ana kadroya giren ilk isim Furkan oldu. İkinci isim ise Eylül oldu.