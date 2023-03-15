14 Mart Salı Survivor 2023 eleme adayı kim oldu? Survivor Challenge oyununu kim kazandı? Survivor 2023 birleşme partisi ne zaman?

Yayınlanma: 15 Mart 2023 - 13:55

Güncelleme: 15 Mart 2023 - 13:55

Survivor 2023'te 14 Mart Salı akşamı ünlüler ve gönüllüler takımları arasında yeni bir dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı. Mücadeleyi kaybeden takım ada konseyinde eleme adayını belirledi.

SURVİVOR CHALLENGE OYUNUNU KİM KAZANDI?

yarışmacılar ve Acun Ilıcalı ile İrem Kanan arasında yaşanan heyecan dolu maç ekranlara geldi. Her iki takımında ikişerli ve üçerli takımlar oluşturarak voleybol oynadığı maçların hepsini Acun Ilıcalı ve İrem Kanan ikilisi kazandı.

SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2023'te dün akşam dokunulmazlık heyecanı yaşandı. Survivor'da ilk eleme adayı ünlüler takımından Cansu daha sonra gönüllüler takımından Aziz olmuştu. 14 Mart akşamı ekranlara gelen bölümden gönüllüler takımı dokunulmazlık oyununu gönüllüler takımı kaybetti ve eleme adayı olarak Alper'i gösterdi. Haftanın performans birincisi olan Osman Can ise 4. eleme adayı olarak Fatih'in ismini verdi. Böylece bu haftanın eleme adayları Cansu, Aziz, Alper ve Fatih olarak belirlendi.

SURVİVOR BİRLEŞME PARTİSİ NE ZAMAN?

Survivor 2023'te ünlüler ve gönüllüler takımı arasında kıyasıya mücadele devam ediyor. Yarışmacılar elenmemek için ellerinden geleni yaparken gözler birleşme partisine çevrildi. Acun Ilıcalı konu hakkında; ''Survivor'da birleşme yakınlaşmıştır. İki hafta sonra birlşeme partisi olacak. Bu arada ufak bir kötü haberim var. Birleşmeye kadar hızlandırılmış eleme var. 2 değil üç yarışmacı veda edecek. Birleşmeden bir gece önce bir veda olacak. Birleşmeyi öne aldık, takvim sıkılaştı.'' sözlerini kullandı.