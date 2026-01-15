Survivor 2026’nın yeni bölümünde haftanın üçüncü dokunulmazlık oyunu oynandı. Zorlu parkurda tüm güçlerini ortaya koyan takımlar, eleme potasına girmemek için kıyasıya mücadele etti. Peki, 14 Ocak'ta Survivor eleme adayı kim oldu? Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte, ayrıntılar...

SURVIVOR'DA DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor Ünlüler ve Gönüllüler 2026'da haftanın üçüncü dokunulmazlık oyununun kazananı Gönüllüler takımı oldu.

SURVIVOR'DA BUGÜN ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor Ünlüler ve Gönüllüler 2026'da haftanın üçüncü ve dördüncü eleme adayları Dilan ve Meryem oldu.