Turan Erol Sanat Ödülü sahipleri belli oldu

Çağdaş Türk resmine, özgün bir iz bırakan ressam/akademisyen Prof. Dr. Turan Erol’un düşünsel ve estetik mirasını gelecek nesillere aktarmak ve genç sanatçıların görünürlüğünü artırmak, çağdaş sanat ortamına yeni isimler kazandırmak amacıyla Çankaya Belediyesi tarafından düzenlenen “Turan Erol Sanat Ödülü” sonuçları belli oldu.

Yalçın Gökçebağ, Prof. Zahit Büyükişliyen, Prof. Aydın Ayan, Prof. Bünyamin Özgültekin, Prof. Dr. Burcu Pelvanoğlu, Elif Erol Demirbağ ve İbrahim Karaoğlu gibi sanat insanlarından oluşan 7 kişilik seçici kurul; 228 genç sanatçının yapıtlarını değerlendirerek, önce 40 sanatçının yapıtını final değer gördü. Sonra, finale kalan yapıtlar arasında yapılan değerlendirme sonucunda 1 sanatçı ödül, 5 sanatçı mansiyon ve 34 sanatçı yapıtlarıyla sergilemeye değer görüldü.

Resminde, suretin anlık gerçekliğini, ayrıntılarla ve duygu yoğunluğu içinde tanımlayarak; incelikli bir görsellikle ve kendi üslubunun diliyle sunan genç ressam Sami Gedik’in yapıtı, 2025 yılı “Turan Erol Sanat Ödülü”ne değer görüldü

Yarışmaya katılan sanatçılardan Emrah Akkayüz, Uğur Küçükkaya, Mehtap Dursun, Burak Erim ve Melisa Uzun’un yapıtları da; çağdaş sanatın yenilikçi ruhunu, cesaretini ve duyarlığını taşımaları nedeniyle mansiyona değer görüldü.

Ödüle ve mansiyona değer görülen genç sanatçıların her biri, özgün ifade biçimleriyle dikkat çeken; malzeme, biçim ve düşünce arasında kurdukları yaratıcı dengelerle, gelecek yıllarda sanat dünyasında güçlü izler bırakacaklarını gösteriyorlar.

Sergilemeye değer görülen diğer sanatçılar ise alfabetik sıraya göre aşağıdaki gibi:

Abdulaziz Özdemir, Ahmet Apaydın, Ahmet Can, Betül Beyza Bayram, Betül Odabaşı, Buse Akın, Buse Erdağı, Buse Karakoyun, Büşra Şerif Oruç, Damla Karadere Eyüpoğlu, Deniz Ulaş Atlı, Eda Çay, Eda Nur Okay, Elçin Mustafayev, Elif Su Yıldız, Emre Efe, Emre Karayiğen, Ercan Kabadayı, Eren Kenar, Ferhat Çubukçu, Furkan Gölgen, Gamze Özel, Gizem Şanlı, Hatice Kandemir, İrem Karagöz Terzi, Kenan Filiz, Kürşat Öksüz, Merve Gazi, Nurgül Keleş, Nuri Özçelik, Rabia Arslan, Ramazan Öner, Selenay Sürücü, Uğur Avcı.