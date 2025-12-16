Tepebaşı’nda Sanat ve Kitap Şenliği 19 Aralık’ta Başlıyor

Tepebaşı Belediyesi, Eskişehir’i iki gün boyunca sanat ve edebiyatla buluşturacak

Tepebaşı Belediyesi, Sanat ve Kitap Şenliğine ev sahipliği yapıyor. Cumhuriyet Kitapları iş birliğiyle düzenlenen etkinlik, 19–20 Aralık 2025 tarihlerinde Özdilek Sanat Merkezinde gerçekleştirilecek.

Etkinlik 19 Aralık Cuma günü saat 13.00’te yapılacak açılışla başlayacak. Açılışın ardından ressam Nilüfer Atalay’ın “Edebiyatçılarımızdan Portreler” adlı resim sergisi sanatseverlerin beğenisine sunulacak. Gün boyunca Mehmet S. Aman, Hürriyet Yaşar, Yıldırım Koç, Orhan Tüleylioğlu, Güven Baykan ve A. Celal Binzet söyleşi ve imza günleri kapsamında okurlarla bir araya gelecek.

Etkinliğin ikinci günü olan 20 Aralık Cumartesi, saat 13.00’te başlayacak söyleşi programıyla devam edecek. Gün boyunca Şaduman Halıcı, Tolga Aydoğan, Halil Özcan, Orhan Bursalı, Özlem Yüzak, Işık Kansu, Eren Aysan, Güven Baykan ve Zeynep Oral çeşitli başlıklarda söyleşiler gerçekleştirecek.

Etkinliğin son söyleşisi ise Zeynep Oral tarafından “Zeynep Oral’ la Sohbet” başlığıyla yapılacak.

Atatürk’ün kültür politikalarından günümüzün düşünsel dönüşümlerine, sanat ve edebiyattan toplumsal meselelere uzanan geniş bir içeriğin yer alacağı etkinlikte, sergi, söyleşiler ve imza saatleriyle dolu bir kültür-sanat atmosferi yaşanacak.

Ücretsiz olarak düzenlenecek olan Tepebaşı Cumhuriyet Sanat ve Kitap Şenliği’ne tüm Eskişehirliler davet edildi.