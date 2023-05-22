Yayınlanma: 22.05.2023 - 11:48

Güncelleme: 22.05.2023 - 11:48

2006 yılında vizyona giren ve çekimleri ABD ve Almanya'da tamamlanan 16 Blok filminin yönetmen koltuğunda Richard Donner oturuyor. 16 Blok filminin senaryosunu Richard Wenk kaleme aldı. Peki, 16 Blok filmi konusu nedir? 16 Blok filmi oyuncuları kimler? İşte ayrıntılar...

16 BLOK FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Jack Mosley, her şeyde sıkılmış ve yaptığı işten de artık bıkmış bir görüntü sergileyen eski bir dedektiftir. Kendisine sıradan ve aslen başka birinin burun kıvıracağı türde bir görev verilir. Fazla konuşma meraklısı bir tanık koruma altındadır ve karakola yalnızca 16 blok ötedeki bir mahkeme salonuna götürülmesi gerekmektedir. Bu tanığın sürekli konuşan halinin insan sabrını zorlaması bir yanda, söz konusu yol boyunca onun mahmekemeye çıkmasını engellemeye çalışacak olan mafya diğer yanda. Jack Mosley için bu 16 blokluk mesafe tam bir kabusa dönüşecektir.

16 BLOK FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Bruce Willis - Det. Jack Mosley

Mos Def - Edward "Eddie" Bunker

David Morse - Det. Frank Nugent

Jenna Stern - Diane Mosley

Casey Sander - Capt. Dan Gruber

Cylk Cozart - Det. Jimmy Mulvey

David Zayas - Det. Robert "Bobby" Torres

Robert Racki - Det. Jerry Shue

Patrick Garrow - Det. Touhey

Sasha Roiz - Det. Kaller

Jeff Kelly - Det. Shlong

Conrad Pla - Det. Ortiz

Hechter Ubarry - Det. Edward Maldonado

Richard Fitzpatrick - Komiser Yardımcısı Wagner

Peter McRobbie - Mike Sheehan

Mike Keenan - Ray Fitzpatrick

Robert Clohessy - Sgt. Cannova

Jess Mal Gibbons - Pederson

Tig Fong - Briggs

Brenda Pressley - ADA MacDonald

Kim Chan - Sam

Carmen Lopez - Gracie

Scott McCord - Lt. Kincaid

Steve Kahan - Restaurant Owner

16 BLOK FİLMİNİN IMDb PUANI KAÇTIR?

16 Blok (16 Blocks) filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.6 olarak belirlenmiştir.