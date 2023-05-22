16 Blok filmi konusu nedir? 16 Blok filmi oyuncuları kimler?
16 Blok filmi Beyaz TV ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Filmseverler, 16 Blok filminin konusunu ve oyuncularını merak ediyor. Peki, 16 Blok filmi konusu nedir? 16 Blok filmi oyuncuları kimler?
2006 yılında vizyona giren ve çekimleri ABD ve Almanya'da tamamlanan 16 Blok filminin yönetmen koltuğunda Richard Donner oturuyor. 16 Blok filminin senaryosunu Richard Wenk kaleme aldı. Peki, 16 Blok filmi konusu nedir? 16 Blok filmi oyuncuları kimler? İşte ayrıntılar...
16 BLOK FİLMİNİN KONUSU NEDİR?
Jack Mosley, her şeyde sıkılmış ve yaptığı işten de artık bıkmış bir görüntü sergileyen eski bir dedektiftir. Kendisine sıradan ve aslen başka birinin burun kıvıracağı türde bir görev verilir. Fazla konuşma meraklısı bir tanık koruma altındadır ve karakola yalnızca 16 blok ötedeki bir mahkeme salonuna götürülmesi gerekmektedir. Bu tanığın sürekli konuşan halinin insan sabrını zorlaması bir yanda, söz konusu yol boyunca onun mahmekemeye çıkmasını engellemeye çalışacak olan mafya diğer yanda. Jack Mosley için bu 16 blokluk mesafe tam bir kabusa dönüşecektir.
16 BLOK FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?
Bruce Willis - Det. Jack Mosley
Mos Def - Edward "Eddie" Bunker
David Morse - Det. Frank Nugent
Jenna Stern - Diane Mosley
Casey Sander - Capt. Dan Gruber
Cylk Cozart - Det. Jimmy Mulvey
David Zayas - Det. Robert "Bobby" Torres
Robert Racki - Det. Jerry Shue
Patrick Garrow - Det. Touhey
Sasha Roiz - Det. Kaller
Jeff Kelly - Det. Shlong
Conrad Pla - Det. Ortiz
Hechter Ubarry - Det. Edward Maldonado
Richard Fitzpatrick - Komiser Yardımcısı Wagner
Peter McRobbie - Mike Sheehan
Mike Keenan - Ray Fitzpatrick
Robert Clohessy - Sgt. Cannova
Jess Mal Gibbons - Pederson
Tig Fong - Briggs
Brenda Pressley - ADA MacDonald
Kim Chan - Sam
Carmen Lopez - Gracie
Scott McCord - Lt. Kincaid
Steve Kahan - Restaurant Owner
16 BLOK FİLMİNİN IMDb PUANI KAÇTIR?
16 Blok (16 Blocks) filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.6 olarak belirlenmiştir.
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