Onları Yükseğe As filminin konusu nedir, oyuncuları kim? Onları Yükseğe As filminin IMDb puanı kaç?

Yayınlanma: 21.05.2023 - 09:00

Güncelleme: 21.05.2023 - 09:00

Onları Yükseğe As (Hang'em High), yönetmenliğini Ted Post, senaristliğini Leonard Freeman ve Mel Goldberg’ün üstlendiği, 1968 yapımlı bir Western filmidir.

ONLARI YÜKSEĞE AS FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Masum bir adam bir linç olayından zar zor kurtulunca, kanunsuzları adalete teslim etmeye kararlı bir kanun adamı olarak geri döner.

ONLARI YÜKSEĞE AS FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Clint Eastwood

Inger Stevens

Ed Begley

Pat Hingle

ONLARI YÜKSEĞE AS FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?

Onları Yükseğe As filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.0 olarak belirlenmiştir.