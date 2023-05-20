Yayınlanma: 20.05.2023 - 12:06

Güncelleme: 20.05.2023 - 12:06

Milyarder filminin yönetmenliğini Türk sinemasının unutulmaz oyuncusu ve yönetmeni Kartal Tibet üstlenirken, filmin senaryosunu Ümit Ünal ve Ertem Eğilmez kaleme aldı. 1987 yılında vizyona giren Milyarder filminin konusu, nerede çekildiği ve oyuncularının kimler olduğu araştırılıyor. Peki, Milyarder filmi konusu nedir, nerede çekildi? Milyarder filmi oyuncuları kimler? İşte ayrıntılar...

MİLYARDER FİLMİ KONUSU NEDİR?

1980'li yıllarda milli piyango'dan yüksek ikramiye kazanan kişilerin kendilerini gizleme yöntemlerini ilham alan film için ilk girişimler 1985 Şubat'ta başladı. Adapazarı, Körfez, ve Sapanca İstanbul'a yakın olmaları sebebiyle aday bölgelerden biriydi. Gerek çevresinin uygunluğu gerekse Sapanca belediyesinin film için yakın temaslardan bulunması sonrası Sapanca seçildi.

Sapanca belediyesinin film ekibi ve oyuncular için özel bir tesis tahsis etmesinden kısa süre sonra 1985 Mayıs'ında filmin çekimlerine start verildi. Filmin çekimlerine çoğunlukla öğleden sonra başlanıyor bazı bölümler gecenin geç saatlerine kadar sürüyordu. Oyuncuların bir kısmı İstanbul'a bir kısmı da Adapazarı'na evlerine veya yakınlarının yanına trenle gittikleri için birçok bölüm gecikmeli çekilmiştir.

Sapanca tren istasyonu lojmanı film nedeniyle yaklaşık 20 gün film ekibine tahsis edilirken istasyonda çalışan gerçek istasyon şefi yıllık izne ayrılmış yerine lojmanda kalmayan bir memur görevlendirilmiştir. Filmde gerçek istasyon şefine ait eşyalar kullanılmış, mümkün olduğunca doğal yapıya bağlı kalınmıştır.

Filmin rüya sahneleri (Mesut karakterinin rüyasında trende bileti almak isteyenler tarafından saldırıya uğraması) Adapazarı-Sapanca arasında çekilmiş, bu sahnelerde tek vagonlu boş trenler kullanılmıştır.

Filmde bazı oyuncular film ekibine tahsis edilen tesiste kalmıyorlar, akşam saatlerinde trenle İstanbul'a dönüyorlar. Bir sonraki günde öğleye doğru yine trenle Sapanca'ya geliyorlardı. Özellikle yaşanan geç kalmalar nedeniyle yönetmen Kartal Tibet birçok oyuncuyu bu konuda uyarmıştır. Film için toplam 2 defa bir haftalık dinlenme süresi planlanmıştır.

MİLYARDER FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Milyarder filmi Ordu'nun Mesudiye ilçesinde çekildi.

MİLYARDER FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Şener Şen - Mesut

Müge Akyamaç - Sema

Tuluğ Çizgen - Ayten

Ergun Köknar - Mehmet Dombili

Uğur Yücel - Halis Dombili (Dombili Mehmet'in oğlu)

Münir Özkul - Biletçi Mahmut Hoca

Adile Naşit - Boncuk Sultan

Tayfun Çorağan - Öğretmen Murat

Tuncay Akça - Celal

Demiray Erül - Avukat İhsan

Bilge Zobu - Banka Umum Müdürü Cenap Bey

Necati Bilgiç - Dişçi Atıf

Tomris Oğuzalp - Ayten'in Annesi

Zeki Alpan - Ayten'in Babası

Erol Durak - Mehmet Ali

MİLYARDER FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Milyarder filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.5 olarak değerlendirilmiştir.