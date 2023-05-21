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G.I. Joe: Kobra'nın Yükselişi filminin konusu nedir, oyuncuları kim? G.I. Joe: Kobra'nın Yükselişi filminin IMDb puanı kaç?

2009 yılında vizyona giren G.I. Joe: Kobra'nın Yükselişi filmi televizyon izleyicisi ile buluşmaya devam ediyor. G.I. Joe: Kobra'nın Yükselişi filminin konusu nedir? G.I. Joe: Kobra'nın Yükselişi filminin oyuncuları kim? G.I. Joe: Kobra'nın Yükselişi filminin IMDb puanı kaç?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.05.2023 - 10:44
G.I. Joe: Kobra'nın Yükselişi filminin konusu nedir, oyuncuları kim? G.I. Joe: Kobra'nın Yükselişi filminin IMDb puanı kaç?
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G.I. Joe: Kobra'nın Yükselişi (G.I. Joe: The Rise of Cobra), yönetmenliğini Stephen Sommers, senaristliğini Stuart Beattie ve Skip Woods’un üstlendiği, 2009 yapımlı bir aksiyon filmidir.

G.I. JOE: KOBRA'NIN YÜKSELİŞİ FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

İleri teknoloji ürünü, gizli bir silahın gizemli ve kötücül Kobra organizasyonu tarafından çalınmasının ardından, G.I. Joe zamanla yarışarak Kobra’yı bu silahı kullanarak dünyayı bir kaosa sürüklemeden önce durdurmak zorundadır.

G.I. JOE: KOBRA'NIN YÜKSELİŞİ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Sienna Miller 

Rachel Nichols 

Channing Tatum 

Lee Byung-hun 

Marlon Wayans 

Joseph Gordon 

Dennis Quaid 

Ray Park 

Kellie Matteson 

Brendan Fraser 

Karolína Kurková 

Christopher Eccleston 

Leo Howard 

Adewale Akinnuoye-Agbaje 

Said Taghmaoui

G.I. JOE: KOBRA'NIN YÜKSELİŞİ FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?

G.I. Joe: Kobra'nın Yükselişi filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.7 olarak belirlenmiştir.



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