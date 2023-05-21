G.I. Joe: Kobra'nın Yükselişi filminin konusu nedir, oyuncuları kim? G.I. Joe: Kobra'nın Yükselişi filminin IMDb puanı kaç?

Yayınlanma: 21.05.2023 - 10:44

Güncelleme: 21.05.2023 - 10:44

G.I. Joe: Kobra'nın Yükselişi (G.I. Joe: The Rise of Cobra), yönetmenliğini Stephen Sommers, senaristliğini Stuart Beattie ve Skip Woods’un üstlendiği, 2009 yapımlı bir aksiyon filmidir.

G.I. JOE: KOBRA'NIN YÜKSELİŞİ FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

İleri teknoloji ürünü, gizli bir silahın gizemli ve kötücül Kobra organizasyonu tarafından çalınmasının ardından, G.I. Joe zamanla yarışarak Kobra’yı bu silahı kullanarak dünyayı bir kaosa sürüklemeden önce durdurmak zorundadır.

G.I. JOE: KOBRA'NIN YÜKSELİŞİ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Sienna Miller

Rachel Nichols

Channing Tatum

Lee Byung-hun

Marlon Wayans

Joseph Gordon

Dennis Quaid

Ray Park

Kellie Matteson

Brendan Fraser

Karolína Kurková

Christopher Eccleston

Leo Howard

Adewale Akinnuoye-Agbaje

Said Taghmaoui

G.I. JOE: KOBRA'NIN YÜKSELİŞİ FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?

G.I. Joe: Kobra'nın Yükselişi filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.7 olarak belirlenmiştir.



