1917 filminin konusu ne? 1917 filminin oyuncuları kim?
1917 filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. 1917 filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, 1917 filminin konusu ne? 1917 filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
1917 filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Sam Mendes üstleniyor. Peki, 1917 filminin konusu ne? 1917 filminin oyuncuları kim?
1917 FİLMİNİN KONUSU NE?
1917,I.Dünya Savaşındaki iki genç asker olan Schofield ve Blake’e odaklanıyor. Gerçekleştirilmesi imkansıza yakın olan bir göreve atanan Britanya askerlerinin görevi ise; düşman bölgesini geçerek, yüzlerce askerin ölümünü engelleyecek bir mesaj iletmek… İki asker zamanla yarışırken; Blake’in kardeşinin hayatı tehlikede olan yüzlerce askerin içinde olması da görevi zorlaştırmaktadır.
1917 FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
George MacKay
Dean-Charles Chapman
Benedict Cumberbatch
Richard Madden
Mark Strong
Colin Firth
Andrew Scott
Daniel Mays
Adrian Scarborough
Claire Duburcq
KURAK MEVSİM DÖNÜYOR FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
1917 filminin IMDb puanı 10 üzerinden 8.2 olarak belirlendi.
En Çok Okunan Haberler
-
- 'AKP'de moraller bozuk, vekiller kavgalı'
- Yabancılardan Türk Lirası uyarısı!
- İmamoğlu'ndan çok sert 'imza' tepkisi
- Yabancılardan dikkat çeken asgari ücret tahmini
- Bedirhan Şener hakkında yeni gelişme
- Mahkeme İBB'yi haklı buldu
- İYİ Parti'den CHP'ye 'Can Atalay' vetosu
- Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu bir kez daha bir araya geliyor
- İmamoğlu-Kılıçdaroğlu görüşmesi kulislere nasıl yansıdı?
- Çok sayıda kente 'gök gürültülü sağanak' uyarısı!