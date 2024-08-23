1917 filminin konusu ne? 1917 filminin oyuncuları kim?

1917 filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. 1917 filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, 1917 filminin konusu ne? 1917 filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.08.2024 - 19:35
1917 filminin konusu ne? 1917 filminin oyuncuları kim?
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1917 filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Sam Mendes üstleniyor. Peki, 1917 filminin konusu ne? 1917 filminin oyuncuları kim? 

1917 FİLMİNİN KONUSU NE?

1917,I.Dünya Savaşındaki iki genç asker olan Schofield ve Blake’e odaklanıyor. Gerçekleştirilmesi imkansıza yakın olan bir göreve atanan Britanya askerlerinin görevi ise; düşman bölgesini geçerek, yüzlerce askerin ölümünü engelleyecek bir mesaj iletmek… İki asker zamanla yarışırken; Blake’in kardeşinin hayatı tehlikede olan yüzlerce askerin içinde olması da görevi zorlaştırmaktadır.

1917 FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

George MacKay

Dean-Charles Chapman

Benedict Cumberbatch

Richard Madden

Mark Strong

Colin Firth

Andrew Scott

Daniel Mays

Adrian Scarborough

Claire Duburcq

KURAK MEVSİM DÖNÜYOR FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

1917 filminin IMDb puanı 10 üzerinden 8.2 olarak belirlendi.


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