Yayınlanma: 20.08.2024 - 11:24

Güncelleme: 20.08.2024 - 11:24

Kara İblis filminin yönetmen koltuğunda Adrian Grunberg oturuyor. Filmin senaristliğini Boise Esquerra üstleniyor. Peki, Kara İblis filminin konusu ne? Kara İblis filminin oyuncuları kim?

KARA İBLİS FİLMİNİN KONUSU NE?

Petrolcü Paul Sturges'in pastoral aile tatili, bölgesini korumak için hiçbir şeyden vazgeçmeyen vahşi bir megalodon köpekbalığıyla karşılaştıklarında bir kabusa dönüşür. İnsanlar ve doğa arasındaki bu destansı savaşta, mahsur kalan ve sürekli saldırı altında olan Paul ve ailesi, bir şekilde ailesini yeniden kıyıya çıkmadan önce canlı olarak geri getirmenin bir yolunu bulmalıdır.

KARA İBLİS FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Fernanda Urrejola

Josh Lucas

Héctor Jiménez

Julio Cesar Cedillo

Raúl Méndez

Venus Ariel

Jorge A. Jimenez

Edgar Flores

KARA İBLİS FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Kara İblis filminin IMDb puanı 10 üzerinden 3.7 olarak belirlendi.