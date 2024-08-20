Afacanlar Kampta filminin konusu ne? Afacanlar Kampta filminin oyuncuları kim?
Afacanlar Kampta (Hidden Strike) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Afacanlar Kampta filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Afacanlar Kampta filminin konusu ne? Afacanlar Kampta filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Afacanlar Kampta filminin yönetmen koltuğunda Enes Ateş oturuyor. Filmin senaristliğini Enes Ateş, Oğuzhan Ayaz ve Hande Canpolat üstleniyor. Peki, Afacanlar Kampta filminin konusu ne? Afacanlar Kampta filminin oyuncuları kim?
AFACANLAR KAMPTA FİLMİNİN KONUSU NE?
İki eski özel kuvvetler askeri, bir grup sivili güvenle Yeşil Bölge'ye ulaştırmak için onlara Bağdat'ın "Ölüm Otoyolu" boyunca eşlik etmelilerdir.
AFACANLAR KAMPTA FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Berat Efe Parlar
Bülent Polat
Ebrar Alya Demirbilek
Talha Tosun
Rastin Paknahad
Gürgen Öz
Yaşar Üzer
Burak Kut
Virgile Mangiavillano
İrem Tokat
AFACANLAR KAMPTA FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Afacanlar Kampta filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.2 olarak belirlendi.
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