Yayınlanma: 20.08.2024 - 10:01

Güncelleme: 20.08.2024 - 10:01

Afacanlar Kampta filminin yönetmen koltuğunda Enes Ateş oturuyor. Filmin senaristliğini Enes Ateş, Oğuzhan Ayaz ve Hande Canpolat üstleniyor. Peki, Afacanlar Kampta filminin konusu ne? Afacanlar Kampta filminin oyuncuları kim?

AFACANLAR KAMPTA FİLMİNİN KONUSU NE?

İki eski özel kuvvetler askeri, bir grup sivili güvenle Yeşil Bölge'ye ulaştırmak için onlara Bağdat'ın "Ölüm Otoyolu" boyunca eşlik etmelilerdir.

AFACANLAR KAMPTA FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Berat Efe Parlar

Bülent Polat

Ebrar Alya Demirbilek

Talha Tosun

Rastin Paknahad

Gürgen Öz

Yaşar Üzer

Burak Kut

Virgile Mangiavillano

İrem Tokat

AFACANLAR KAMPTA FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Afacanlar Kampta filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.2 olarak belirlendi.