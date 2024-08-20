Ölümcül Çarpışma filminin konusu ne? Ölümcül Çarpışma filminin oyuncuları kim?

Ölümcül Çarpışma (Hidden Strike) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Ölümcül Çarpışma filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Ölümcül Çarpışma filminin konusu ne? Ölümcül Çarpışma filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.08.2024 - 09:33
Ölümcül Çarpışma filminin konusu ne? Ölümcül Çarpışma filminin oyuncuları kim?
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Ölümcül Çarpışma filminin yönetmen koltuğunda Scott Waugh oturuyor. Filmin senaristliğini Arash Amel üstleniyor. Peki, Ölümcül Çarpışma filminin konusu ne? Ölümcül Çarpışma filminin oyuncuları kim? 

ÖLÜMCÜL ÇARPIŞMA FİLMİNİN KONUSU NE?

İki eski özel kuvvetler askeri, bir grup sivili güvenle Yeşil Bölge'ye ulaştırmak için onlara Bağdat'ın "Ölüm Otoyolu" boyunca eşlik etmelilerdir.

ÖLÜMCÜL ÇARPIŞMA FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Jackie Chan - Luo Feng

John Cena - Chris Van Horne

Pilou Asbæk - Owen Paddock

Zhenwei Wang - Xiao Wei

Max Huang - Non-Chinese Contractor

Amadeus Serafini - Henry Van Horne

Rachael Holoway - Raider

ÖLÜMCÜL ÇARPIŞMA FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Ölümcül Çarpışma filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.3 olarak belirlendi.


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