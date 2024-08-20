Ölümcül Çarpışma filminin konusu ne? Ölümcül Çarpışma filminin oyuncuları kim?
Ölümcül Çarpışma (Hidden Strike) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Ölümcül Çarpışma filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Ölümcül Çarpışma filminin konusu ne? Ölümcül Çarpışma filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Ölümcül Çarpışma filminin yönetmen koltuğunda Scott Waugh oturuyor. Filmin senaristliğini Arash Amel üstleniyor. Peki, Ölümcül Çarpışma filminin konusu ne? Ölümcül Çarpışma filminin oyuncuları kim?
ÖLÜMCÜL ÇARPIŞMA FİLMİNİN KONUSU NE?
İki eski özel kuvvetler askeri, bir grup sivili güvenle Yeşil Bölge'ye ulaştırmak için onlara Bağdat'ın "Ölüm Otoyolu" boyunca eşlik etmelilerdir.
ÖLÜMCÜL ÇARPIŞMA FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Jackie Chan - Luo Feng
John Cena - Chris Van Horne
Pilou Asbæk - Owen Paddock
Zhenwei Wang - Xiao Wei
Max Huang - Non-Chinese Contractor
Amadeus Serafini - Henry Van Horne
Rachael Holoway - Raider
ÖLÜMCÜL ÇARPIŞMA FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Ölümcül Çarpışma filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.3 olarak belirlendi.
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