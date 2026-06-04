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2 Aile Arasına filmi ne zaman vizyona girecek? 2 Aile Arasına filminin oyuncuları kim?

2 Aile Arasına filmi ne zaman vizyona girecek? 2 Aile Arasına filminin oyuncuları kim?

4.06.2026 21:00:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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2 Aile Arasına filmi ne zaman vizyona girecek? 2 Aile Arasına filminin oyuncuları kim?

2 Aile Arasına filminin ne zaman vizyona gireceği merak ediliyor. Peki, 2 Aile Arasına filmi ne zaman vizyona girecek? 2 Aile Arasına filminin oyuncuları kim?
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Türk komedi filmi "2 Aile Arasında", 4 Aralık'ta beyaz perdede sinemaseverlerle buluşacak. Filmin ne zaman vizyona gireceği merak ediliyor. Peki, 2 Aile Arasına filmi ne zaman vizyona girecek?

2 AİLE ARASINDA FİLMİ NE ZAMAN VİZYONA GİRECEK?

Senaryosunu Gülse Birsel'in kaleme aldığı, yönetmenliğini Ozan Açıktan'ın üstlendiği "2 Aile Arasında" 4 Aralık'ta izleyiciyle buluşacak.

2 AİLE ARASINDA FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Filmde, Engin Günaydın, Demet Evgar, Erdal Özyağcılar, Devrim Yakut, Ayta Sözeri, Fatih Artman, Gülse Birsel, Derya Karadaş, Şevket Çoruh, Devin Özgür Çınar, Deniz Hamzaoğlu, Su Kutlu, Erdal Cindoruk, Ünal Yeter, Batuhan Bozkurt Yüzgüleç, Kadir Çermik ve Yavuz Günal rol alıyor.

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