Jennifer Lopez'in kıyafet kazası sosyal medyada gündem oldu: Yeni filminin galasında zor anlar!

Dünya sinema ve müzik sektörünün en ikonik isimlerinden biri olan Jennifer Lopez, yeni projesi 'Office Romance' filminin New York’ta gerçekleştirilen görkemli galasında boy gösterdi. Kırmızı halıda rol arkadaşı Brett Goldstein ile birlikte objektiflerin karşısına geçen 56 yaşındaki dünyaca ünlü yıldız, şıklığı ve zarafetiyle büyük beğeni topladı. Ancak Lopez için kırmızı halıdaki kusursuz görüntü, gala çıkışında yerini şanssız bir ana bıraktı.

GALA ÇIKIŞINDA KALDIRIMA TAKILDI

Gecede el işlemeli, göz alıcı bir elbise tercih eden Jennifer Lopez, hayranlarının yoğun ilgisi altında salondan ayrılırken küçük bir kıyafet kazası yaşadı. Ünlü sanatçının uzun elbisesinin etek kısmı kaldırıma takılınca, Lopez bir an dengesini kurmakta ve yürümekte zorlandı. Yere eğilerek kıyafetini kurtarmaya çalışan güzel oyuncunun imdadına ise hemen asistanı koştu. Kıyafetinin düzeltilmesinin ardından profesyonelliğinden ödün vermeyen Lopez, kameralara gülümseyerek el salladı ve arabasına binerek uzaklaştı.





"HER ÇALIŞTIĞIM KİŞİYLE İLİŞKİLENDİRİYORLAR"

Galadan kısa bir süre önce rol arkadaşı, 45 yaşındaki Brett Goldstein ile birlikte 'Today Show' programına katılan Jennifer Lopez, özel hayatına dair soruları yanıtlamıştı. Goldstein ile aralarında aşk olup olmadığı yönündeki soruya sitemkar bir yanıt veren ünlü yıldız, "Birisiyle birlikte görüldüğüm veya biriyle çalıştığım her an, beni o kişiyle ilişkilendirmeye çalışıyorlar" diyerek iddiaları kesin bir dille inkar etmişti.

KIRMIZI HALIDAKİ ROMANTİK BAKIŞLAR SÖYLENTİLERİ ARTIRDI

Lopez’in bu yalanlamasına rağmen, gala gecesinde ikilinin kameralar önündeki aşırı samimi ve romantik halleri dedikodu kazanını yeniden kaynattı. Fotoğrafçılara poz verirken sık sık birbirlerinin gözlerinin içine bakan ve gülüşen ikilinin arasındaki kimya gözlerden kaçmadı.

Daha önce verdiği bir röportajda rol arkadaşına övgüler yağdıran Lopez, "Romantik ya da komik bir rol yapmaya çalışmıyordu, çünkü gerçek hayatta da son derece komik, inanılmaz derecede çekici ve cazip biriydi. Her şey çok doğal geldi" ifadelerini kullanmış ve ardından çok konuşulan o cümleyi kurmuştu: "Brett Goldstein bence en iyi öpüşen kişiydi."

İkilinin sinemaseverler tarafından merakla beklenen ve iki aşığın hikayesini beyaz perdeye taşıyan 'Office Romance' filmi, 5 Haziran'da izleyiciyle buluşacak.