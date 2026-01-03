Survivor Ünlüler ve Gönüllüler 2026 sezonu büyük bir heyecanla başladı. Sezonun ilk haftasında iki takım oyunu geride kaldı. Takım oyunlarının ardından da ilk eleme adayları belirlenmiş oldu. Peki, 2 Ocak'ta Survivor eleme adayı kim oldu? Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte ayrıntılar...
SURVIVOR'DA DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
Sezonun ikinci oyununun kazanan tarafı Gönüllüler takımı oldu.
SURVIVOR'DA BUGÜN ELEME ADAYI KİM OLDU?
2 Ocak'ta dokunulmazlık oyunun ardından eleme adayı olarak belirlenen yarışmacı Selen oldu.
SURVIVOR'DA DÜN ELEME ADAYI KİM OLDU?
Survivor'da 1 Ocak'ta oyunu kaybeden Gönüllüler takımından Lina ve Beyza eleme potasına giden yarışmacılar oldu.
SURVİVOR 2026 KADROSUNDA KİMLER VAR?
GÖNÜLLÜLER
Engincan Tura
Eren Semerci
Erkan Bilben
Onur Alp Çam
Ramazan Sarı
Lina Hourich
Gözde Bozkurt
Nisanur Güler
Başak Cücü
ÜNLÜLER
Keremcem
Meryem Boz
Serhan Onat
Selen Görgüzel
Mert Nobre
Dilan Çıtak
Seren Ay Çetin
Murat Arkın
Deniz Çatalbaş
Bayhan