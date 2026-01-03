Survivor Ünlüler ve Gönüllüler 2026 sezonu büyük bir heyecanla başladı. Sezonun ilk haftasında iki takım oyunu geride kaldı. Takım oyunlarının ardından da ilk eleme adayları belirlenmiş oldu. Peki, 2 Ocak'ta Survivor eleme adayı kim oldu? Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte ayrıntılar...

SURVIVOR'DA DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Sezonun ikinci oyununun kazanan tarafı Gönüllüler takımı oldu.

SURVIVOR'DA BUGÜN ELEME ADAYI KİM OLDU?

2 Ocak'ta dokunulmazlık oyunun ardından eleme adayı olarak belirlenen yarışmacı Selen oldu.

SURVIVOR'DA DÜN ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor'da 1 Ocak'ta oyunu kaybeden Gönüllüler takımından Lina ve Beyza eleme potasına giden yarışmacılar oldu.

SURVİVOR 2026 KADROSUNDA KİMLER VAR?

GÖNÜLLÜLER

Engincan Tura

Eren Semerci

Erkan Bilben

Onur Alp Çam

Ramazan Sarı

Lina Hourich

Gözde Bozkurt

Nisanur Güler

Başak Cücü

ÜNLÜLER

Keremcem

Meryem Boz

Serhan Onat

Selen Görgüzel

Mert Nobre

Dilan Çıtak

Seren Ay Çetin

Murat Arkın

Deniz Çatalbaş

Bayhan