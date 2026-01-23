Survivor’da 22 Ocak Perşembe akşamı eleme heyecanı yaşandı. Ünlüler ve Gönüllüler takımları, haftanın ödül ve ceza oyunu için parkurda karşı karşıya geldi. Peki, 22 Ocak'ta Survivor'da kim elendi? Survivor'da ödül oyununu kim kazandı? İşte, ayrıntılar...

SURVIVOR ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Ödül oyununu Ünlüler takımı kazanırken, Gönüllüler takımı ise kum çekme cezasını yerine getirdi.

ELEME ADAYLARI KİM?

Oylama sonucunda Bayhan ve Onur Alp aday olmazken, Eren ile Erkan düelloya çıkan isimler oldu.

SURVIVOR'DA KİM ELENDİ?

Survivor 2026'ya veda eden isim Erkan oldu.