22 Ocak'ta Survivor'da kim elendi? Survivor'da ödül oyununu kim kazandı?

23.01.2026 00:43:00
Haber Merkezi
Survivor’da haftanın ödül ve ceza oyununda karşılaşan Ünlüler ve Gönüllüler takımlarının dokunulmazlık mücadelesi sonrası eleme adayları belli oldu. Peki, 22 Ocak'ta Survivor'da kim elendi? Survivor'da ödül oyununu kim kazandı?

Image

SURVIVOR ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Ödül oyununu Ünlüler takımı kazanırken, Gönüllüler takımı ise kum çekme cezasını yerine getirdi.

ELEME ADAYLARI KİM?

Oylama sonucunda Bayhan ve Onur Alp aday olmazken, Eren ile Erkan düelloya çıkan isimler oldu.

Image

SURVIVOR'DA KİM ELENDİ?

Survivor 2026'ya veda eden isim Erkan oldu.

 

