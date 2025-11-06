23 Numara filminin yönetmen koltuğunda Just Philippot oturuyor. Filmin senaristliğini Just Philippot ve Yacine Badday üstleniyor. Peki, 23 Numara filminin konusu ne? 23 Numara filminin oyuncuları kim?

23 NUMARA FİLMİNİN KONUSU NE?

Walter Sparrow, kendi yaş gününde karısını almaya gecikir. Agatha, bir kitapçıda kan kırmızısı kapağı olan bir roman bulur. Bu kitaptaki hikaye, numeroloji ile ilgili bir cinayet gizemini içerir. Yirmi üç sayısı etrafında döner her şey. Kitaptaki hikaye Walter’ı fazlası ile etki altına alır. Hayal kurmaya başlar. Hayatında “23” sayısı ile yorumlayabileceği olaylara dikkat kesilir. Kitabın yazarının peşine düşer. Bir otelde 23 numaralı odada kalır ki burası hikayede olayların geçtiği mekandır. Bunun üzerine Walter bunun aslında bir roman olmadığına inanmaya başlar. Karısı ve oğlu onu korumak için kendisine yardım etmek isterler. Yavaş yavaş kendisini ve ailesini tehlikeye sokan Walter, gerçeğe doğru yaklaşmaktadır. Joel Schumacher’n yönettiği filmde Jim Carrey baş rolde.

23 NUMARA FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Jim Carrey

Virginia Madsen

Logan Lerman

Danny Huston

Lynn Collins

Rhona Mitra

Michelle Arthur

Mark Pellegrino

Paul Butcher

Corey Stoll

Ed Lauter

Troy Kotsur

Patricia Belcher

Julie Remala

Tara Karsian

23 NUMARA FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

23 Numara filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.4 olarak belirlendi.