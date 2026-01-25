Cumhuriyet Gazetesi Logo
25.01.2026 00:41:00
24 Ocak'ta Survivor'da hangi takım kazandı? Survivor'da eleme adayı kim oldu?

Ünlüler ve Gönüllüler takımlarına ek olarak 8 yeni yarışmacının adaya geldiği bölümde nefesler tutuldu. Peki, 24 Ocak'ta Survivor'da hangi takım kazandı? Survivor'da eleme adayı kim oldu? İşte ayrıntılar...

Survivor’da 24 Ocak Cumartesi akşamı eleme heyecanı yaşandı. Ünlüler ve Gönüllüler takımları, haftanın takım oyunu için parkurda karşı karşıya geldi. Peki, 24 Ocak'ta Survivor'da hangi takım kazandı? Survivor'da eleme adayı kim oldu? İşte ayrıntılar...

Image

SURVIVOR'DA KİM ELENDİ?

Survivor 2026'ya veda eden son isim Erkan oldu.

SURVIVOR'DA TAKIM OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor tarihinde bir ilk yaşandı. Eski yarışmacıların da içinde olduğu Sercan, Osmancan, Barış, Doğuş, Nagihan, Nefise, Tuğçe Melis ve Büşra sarı takım olarak adaya geldi.

4 günlük Survivor kupasında yarışmacılar 3 takım olarak yarışacak.

Bugünkü mücadelede kaybeden ve ceza alan takım mavi takım olurken adaya yeni gelen yarışmacılardan oluşan sarı takım cezadan kurtuldu.

