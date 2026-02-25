24 Şubat'ta Survivor'da hangi takım kazandı? Survivor'da eleme adayı kim oldu?

Survivor’da 24 Şubat Salı akşamı eleme heyecanı yaşandı. Ünlüler ve Gönüllüler takımları, haftanın takım oyunu için parkurda karşı karşıya geldi. Peki, 24 Ocak'ta Survivor'da hangi takım kazandı? Survivor'da eleme adayı kim oldu? İşte ayrıntılar...

SURVIVOR'DA TAKIM OYUNUNU KİM KAZANDI?

24 Şubat akşamı yayımlanan bölümde haftanın ikinci takım oyununun kazananı mavi takım oldu.

24 ŞUBAT'TA ELEME ADAYI KİM OLDU?

Haftanın ilk takım oyununun ardından eleme adayı Beyza olarak belirlenmişti. İkinci eleme adayı ise Seda oldu.